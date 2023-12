Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết trong tuần này thay đổi ra sao?

HHT - Không khí lạnh tiếp tục tràn về Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nước ta. Vậy dự báo trong vài ngày tới, thời tiết thay đổi ra sao cả về nhiệt độ và độ ẩm? Liệu Hà Nội có mưa không?

Thủ đô Hà Nội đã trải qua một cuối tuần có gió mùa Đông Bắc về rất lạnh và sáng nay, 18/12, nhiệt độ thực ngoài trời ở mức 12 - 14oC. Dự báo đến chiều nay, nhiệt độ Hà Nội sẽ tăng lên đến 17 - 18oC, trời khô ráo, gió Bắc - Đông Bắc ở mức nhẹ (5 - 12 km/h).

Trong vài ngày tới, không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc tràn xuống nước ta, sức gió Bắc - Đông Bắc tăng lên đến 12 - 17 km/h. Gió mạnh hơn khiến nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm nhẹ so với hôm nay, vào buổi trưa và chiều 19/12, nhiệt độ Hà Nội sẽ chỉ ở mức 15oC - 16oC. Tuy nhiên, mức nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng sớm ở Hà Nội lại tăng nhẹ, sẽ ở mức 13 - 15oC. Nhiệt độ các tỉnh thành lân cận ở mức tương tự, chỉ chênh lệch 1oC. Nhưng dù sao, sự thay đổi nhiệt độ cũng ít nên cảm giác chung vẫn là trời rét, người dân ra đường vẫn cần mặc áo ấm, che kín cổ, mũi, miệng.

Sự khác biệt chủ yếu khi có không khí lạnh tăng cường là Hà Nội có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng, do đó độ ẩm tăng một chút so với hôm nay, nhưng nếu có mưa cũng rất ít, nhìn chung thì trời vẫn chỉ nhiều mây.

Sang đến thứ Tư, 20/12, dự báo thời tiết Hà Nội sẽ gần giống như hôm nay, trước khi chuyển sang hình thái thời tiết rất hanh khô vào vài ngày tiếp theo (từ thứ Năm), trời rét đậm rét hại vào sáng sớm và đêm khuya (có thể xuống đến 9 - 10oC) nhưng trưa và chiều ấm lên do có nắng (lên đến 18 - 20oC), độ ẩm vào buổi chiều giảm xuống dưới 50%.

Vào thứ Năm và thứ Sáu, trời hanh khô và sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ban ngày và ban đêm khiến những người có cơ địa nhạy cảm dễ bị viêm đường hô hấp, cần chú ý luôn uống nước ấm và giữ ấm cho cơ thể.