Bão số 5 (bão Sanba) đang cách Hà Nội bao nhiêu km, sẽ đến sát tỉnh nào của nước ta?

HHT - Cơn bão số 5 (bão Sanba) tiếp tục mạnh dần lên ở Vịnh Bắc Bộ. Mặc dù bão số 5 không phải là một cơn bão lớn nhưng nó vẫn có nguy cơ gây mưa to, ngập lụt. Theo dự báo hiện tại, cơn bão số 5 sẽ đạt sức gió tối đa vào thời điểm nào và có đường đi ra sao trong vài ngày tới?

Sáng nay 19/10, bão số 5 (bão Sanba) vẫn ở vùng biển phía Đông Nam của khu vực Vịnh Bắc Bộ, gần đảo Hải Nam (Trung Quốc), hiện có sức gió 65 km/h.

Từ tối qua, cơ quan khí tượng quốc gia của Trung Quốc đã ra cảnh báo màu xanh đối với bão Sanba, theo trang Xinhua. Đây là mức đầu tiên (thấp nhất) trong hệ thống cảnh báo 4 màu cho các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cơ quan này dự báo rằng bão Sanba sẽ gây mưa to gió lớn trong cả ngày thứ Năm (19/10) ở một số vùng thuộc miền Nam Trung Quốc, như một số khu vực của Quảng Đông, Quảng Tây và đảo Hải Nam. Lượng mưa có thể đạt tới 100 - 150 mm.

Còn trong bản tin bão sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta thông báo sức gió mạnh nhất gần tâm bão đang là cấp 8 (62 - 74 km/h), giật cấp 10 (89 - 102 km/h). Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị có gió mạnh, biển động rất mạnh; còn trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 7 - 8 (50 - 74 km/h) kể từ đêm nay, 19/10. Tiếp theo, từ đêm nay đến đêm thứ Bảy (21/10), khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có thể có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo thông báo của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, sáng nay, cơn bão số 5 cách thủ đô Hà Nội (Việt Nam) 293 km về phía Đông Nam, đã di chuyển lên hướng Bắc với tốc độ 11 km/h trong 6 giờ qua. Dự báo là bão số 5 sẽ tiếp tục tiến sâu vào Vịnh Bắc Bộ và đạt sức gió cực đại của nó là 85 km/h vào sáng sớm mai, 20/10, trước khi quay đầu đi xuống phía Nam. Ở thời điểm cơn bão này quay đầu (đêm 20, sáng 21/10), nó sẽ ở khá gần tỉnh Quảng Ninh của nước ta, theo trang Crisis24, khiến nhiệt độ ở đây giảm mạnh và có mưa.