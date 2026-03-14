"Bật mí" về “Lê Bách” - nhân vật được netizen gọi tên nhờ “cầu cứu” thời gian qua

HHTO - Nhân vật bí ẩn Lê Bách chỉnh sửa ảnh cho các bài đăng nhắc đến tên mình trên mạng xã hội Threads những ngày vừa qua khiến netizen vô cùng tò mò về danh tính thật sự, hiện trang cá nhân của người này đã thu về 60K lượt theo dõi dù không đăng một bài nào.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội Threads xuất hiện hiện tượng các bạn trẻ đồng loạt đăng những tấm hình bị cháy sáng, chất lượng thấp, mờ mặt và nhắc đến một tài khoản mạng xã hội @_lebach_ dưới phần bình luận để nhờ chỉnh sửa, khôi phục. Đáng chú ý, nhân vật Lê Bách mỗi lần đi qua những bài post “cầu cứu” chỉ lặng lẽ để lại những tấm hình đã được phục chế hoàn chỉnh theo ý muốn của người đăng và chẳng nói thêm điều gì.

Hàng loạt bài đăng những tấm hình bị hỏng của các bạn trẻ "cầu cứu" nhân vật bí ẩn Lê Bách khôi phục hình ảnh.

Chính hành động này đã khiến cho tên tuổi của nhân vật ngày càng được nhiều bạn trẻ biết đến và liên tục nhắc tag trong những bài đăng tương tự. Tính đến thời điểm hiện tại, trang cá nhân của Lê Bách đã thu về hơn 60K lượt người theo dõi dù không có một bài viết nào.

Bên cạnh những bình luận cảm ơn và khen ngợi thì một bộ phận netizen đã đặt ra một nghi vấn rằng “Liệu Lê Bách có sử dụng AI để chỉnh sửa hình ảnh không?”, đã làm dấy lên luồng phản ứng trái chiều về việc vi phạm quyền riêng tư, kẻ xấu có thể lợi dụng việc này để trục lợi về sau.

Đi ngược lại với những lo lắng, cộng đồng mạng đã lục ra “in-tư” của Lê Bách và xác định anh chàng là một nhân vật có thật, hiện đang là sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của trường Đại học Thuỷ Lợi, học tập và làm việc tại Hà Nội. Chia sẻ với các trang truyền thông, Bách đã phục chế ảnh bằng phần mềm Adobe Photoshop kết hợp công nghệ AI, tuy nhiên việc sử dụng AI chỉ là hỗ trợ, chủ yếu anh chàng vẫn phải chỉnh sửa lại thủ công để hình ảnh được giống với bản gốc nhất.

Thừa nhận rằng, việc xử lý những chi tiết ảnh bị hư hỏng nặng có phần mất rất nhiều thời gian nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các bạn khi những bức hình được khôi phục, anh chàng lại được tiếp thêm động lực và dự định sẽ tiếp tục giúp đỡ mọi người trong thời gian sắp tới.