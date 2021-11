Bí mật ẩn sau những trang phục nổi tiếng của hoàng gia Anh, Harry - Meghan không ngoại lệ

HHT - Thử đào sâu vào bí mật của trang phục hoàng gia Anh - gia đình hoàng tộc đình đám nhất thế giới. Những gì họ mặc đều có lý do hoặc ẩn ý rất thú vị.

Các thành viên hoàng gia thường tinh tế trong từng chi tiết. Họ để tâm ý trong từng lựa chọn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Những chi tiết đó trước hết là để tự nhắc nhở bản thân điều họ mong muốn vào lúc đó, sau nữa thì mới là truyền đi thông điệp nhờ vào sự tinh ý phát hiện của truyền thông.

Harry coi trọng giá trị bản thân hơn địa vị

Hoàng tử Harry đã khiến quan khách dự tiệc cưới của mình bất ngờ khi xuất hiện trong ngày trọng đại với bộ quân phục thay vì bộ lễ phục truyền thống. Sau khi nhận được lời chúc phúc của bà mình, Harry đã đeo những dải ruy băng, phần thưởng cho công trạng mà mình đã hoàn thành, thay vì một chiếc thừng vàng của phục trang quân đội được trao dựa trên địa vị.

Meghan từng phải từ bỏ gu thời trang

Denim, sơn móng tay sẫm màu, và trang phục màu đen vào ban ngày... đều nằm trong danh sách trang phục cấm đối với phụ nữ hoàng gia. Trong ảnh là chiếc jeans rách yêu thích của Meghan mặc vào năm 2007, trước khi kết hôn với Harry, vì vậy cô ấy chưa phải từ bỏ kiểu trang phục này. Tuy nhiên, giờ đây khi Harry và Meghan đã từ bỏ ngôi vị, Meghan sẽ có thể lấy những thứ này ra khỏi hộp vùi sâu trong tủ quần áo của mình và mặc lại.

Kate đến nước nào mặc trang phục có liên quan đến nước đó

Hoàng gia Anh thích sử dụng trang phục của họ như một cách để bày tỏ sự tôn kính tinh tế đối với các quốc gia mà họ đến thăm. Thông thường, Kate sẽ ăn mặc theo màu sắc dân tộc của quốc gia cô ấy công du. Trong một chuyến thăm Canada, nữ công tước xứ Cambridge đã thêm chiếc cài áo hình lá phong như một lời chào đến đất nước này.

Công nương Diana dám sáng tạo trang sức của nữ hoàng

Làm gì với một chiếc vòng choker bằng ngọc lục bảo và kim cương tuyệt đẹp được Nữ hoàng cho mượn? Đeo nó như một chiếc băng đô. Có lẽ không phải những gì Nữ hoàng nghĩ đến, nhưng nó lại rất hợp với cố công nương Diana và cho thấy phong cách cá nhân của bà rất rõ ràng. Chưa kể, có lẽ nó cũng thể hiện một chút nổi loạn?

Dây chuyền kim cương đầy ngụ ý của Meghan Markle

Mặt dây chuyền kim cương của Meghan đeo khi phát biểu về trao quyền cho phụ nữ nhân kỷ niệm 125 năm ngày phụ nữ có quyền bầu cử ở New Zealand truyền đi thông điệp rõ ràng. Cô đã bày tỏ sự tôn vinh đối với di sản văn hóa của đất nước này bằng cách đeo một mặt dây chuyền kim cương xoắn ốc, do Jessica McCormack - nhà thiết kế sinh ra ở New Zealand tạo ra. Tác phẩm dựa trên hình xăm truyền thống của người Maori, dân tộc bản địa ở đây.