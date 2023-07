BLACKPINK "đốt cháy" lễ hội âm nhạc Hyde Park: Lisa gây sốt với dance break mới

HHT - Sau Coachella 2023, BLACKPINK tiếp tục "đốt cháy" sân khấu của một lễ hội nhạc đình đám khác - BST Hyde Park tổ chức tại London (Anh). Vượt ngoài dự đoán của fan, Jennie đã mang bản hit "SOLO" quay trở lại sân khấu, trong khi Lisa viral khắp mạng xã hội với dance break mới toanh của "MONEY".

Giữa tháng 4 năm nay, BLACKPINK tạo nên màn biểu diễn "huyền thoại" trong sự nghiệp với lần đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại lễ hội âm nhạc Coachella. Đầu tháng 7 này, BLACKPINK một lần nữa "bỏ bùa mê" người hâm mộ toàn cầu với tư cách headliner tại lễ hội âm nhạc tầm cỡ không kém - BST Hyde Park. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc thường niên, lớn nhất mùa Hè diễn ra tại London (Anh). BLACKPINK cũng là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên biểu diễn tại đây với vai trò headliner.

Danh sách các bài hát, thời lượng biểu diễn, cách dựng sân khấu tại BST Hyde Park của BLACKPINK về cơ bản là giống với Coachella 2023. Khả năng hát live, khuấy động và làm chủ sân khấu của nhóm khiến bầu không khí tại BST Hyde Park bùng nổ không kém.

Không chỉ phần nghe mà visual siêu thực của các cô gái cũng làm fan ở nhà điêu đứng. Loạt ảnh chụp vội của khán giả xem trực tiếp, chưa qua chỉnh sửa cũng đủ để cư dân mạng "ú òa" với sắc vóc hoàn hảo của BLACKPINK.

Phần trình diễn solo của BLACKPINK có thay đổi một chút so với đợt biểu diễn tại Coachella 2023. Jisoo và Rosé vẫn giữ nguyên, biểu diễn FLOWER và bản phối Gone + On The Ground. Không còn là nàng thiên nga trong trang phục ballet core, Jennie xinh đẹp trong một thiết kế áo có đuôi dài, biểu diễn ca You & Me và SOLO. Lisa cũng không kém cạnh khi khiến mạng xã hội như bùng nổ với dance break mới quyến rũ trong sân khấu MONEY.

Cuối tháng 7 này, BLACKPINK sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam với 2 đêm concert trong khuôn khổ world tour Born Pink, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước đó, phần trình diễn solo của Coachella 2023 đã được BLACKPINK mang biểu diễn trong các concert sau đó của tour diễn. Liệu lần này, sân khấu solo mới được "nâng cấp" ở Hyde Park có được BLACKPINK mang "sống lại" ở Việt Nam?