Các fan muốn đau tim khi “Người Nhện” Tom Holland xác nhận sẽ tạm dừng diễn xuất

HHT - Tom Holland tiết lộ rằng sau khi hoàn thành một dự án nữa chàng Người Nhện sẽ tạm dừng diễn xuất.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung Spider-Man: No Way Home

Những năm gần đây của Tom Holland là những năm bận rộn. Kể từ khi ra mắt với tư cách siêu anh hùng nhả tơ Spider-Man của Marvel trong Captain America: Civil War sáu năm trước, Tom Holland đã tiếp tục xuất hiện trong 5 bộ phim nữa của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel), với điểm nhấn mới nhất là siêu phẩm toàn cầu Spider-Man: No Way Home.

Bên cạnh đó, Tom Holland cũng tham gia đóng chính trong Uncharted, Cherry và lồng tiếng cho một số bộ phim hoạt hình như Onward. Chăm chỉ như vậy nên cũng dễ hiểu khi Tom Holland không ít lần ám chỉ đến việc đang nghĩ đến việc sớm nghỉ đóng phim để thay đổi và tận hưởng cuộc sống.

Mới đây, Tom Holland lại đề cập đến vấn đề này và chính thức tiết lộ kế hoạch trước mắt của mình: “Tôi sẽ trở lại để quay một phim truyền hình cho Apple, điều mà tôi thực sự hào hứng. Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng sau khi hoàn thành phim truyền hình đó, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút.”

Phim truyền hình trên Apple TV được đề cập ở trên là The Crowded Room, được lấy cảm hứng từ tiểu sử The Minds of Billy Milligan. Đây là phim tuyển tập gồm những câu chuyện đầy cảm hứng của những người đã chiến đấu với bệnh tâm thần và thành công trong việc học cách sống với nó.

Trong phim này, Tom Holland sẽ đóng vai chính Danny Sullivan, dựa trên Milligan - người đầu tiên được tuyên bố trắng án vì chứng rối loạn đa nhân cách, hiện được gọi là rối loạn nhận dạng phân ly. Bạn diễn của Tom Holland trong The Crowded Room là nữ diễn viên xinh đẹp Amanda Seyfried (Mamma Mia!, Dear John). Cô vào vai Rya, một nhà tâm lý học lâm sàng.

Trước đó, Tom Holland đã từng đề cập đến việc muốn ổn định và… kết hôn. Nhưng sau khi dành phần lớn tuổi 20 của mình trên phim trường, có vẻ anh chàng đã “chuyển hướng” muốn được nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, những ai yêu mến Tom Holland có thể yên tâm rằng việc “nghỉ diễn” này của anh chàng sẽ không kéo dài mãi mãi. Bởi kết thúc của Spider-Man: No Way Home đã mở ra cánh cửa để Tom quay trở lại với một loạt các cuộc phiêu lưu mới.

Có thể nói với đoạn kết của No Way Home, nhiều khán giả càng trông đợi cuộc phiêu lưu thứ tư của Peter Parker - Spider-Man hơn, khi Marvel đặt siêu anh hùng trẻ tuổi của chúng ta vào một con đường mới dường như rất đơn độc. Không chỉ mất đi Tony Stark dẫn đường, nay Peter Parker cũng không còn dì May làm chốn về, người bạn thân Ned và cô bạn gái MJ dưới tác động của phép thuật cũng đã không còn ký ức gì về cậu.