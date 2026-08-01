Các mỹ nhân màn ảnh nào được dự đoán sẽ tham gia Chị Đẹp Đạp Gió mùa 3?

HHTO - Mùa 3 "Chị Đẹp Đạp Gió" được cho là đã bắt đầu quá trình gửi thư mời. Giữa loạt đồn đoán, Anh Đào, Việt Hoa, Hoàng Hà, Huyền Lizzie, Bảo Thanh và Lương Thu Trang bất ngờ trở thành những cái tên được khán giả "réo gọi".

Mùa 3 Chị Đẹp Đạp Gió được cho là đã bắt đầu quá trình mời nghệ sĩ tham gia. Dù nhà sản xuất chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, nhiều khán giả tinh ý nhận thấy một số nghệ sĩ nữ vốn khá kín tiếng bất ngờ hoạt động sôi nổi trở lại trên mạng xã hội. Từ đó, hàng loạt dự đoán về dàn cast tương lai cũng liên tục xuất hiện.

Gần đây, fan meeting của Chị Đẹp Ngọc Thanh Tâm hay buổi ra mắt MV của Chị Đẹp Ái Phương quy tụ nhiều nghệ sĩ nữ như Trương Quỳnh Anh, Khả Như, Đông Nhi, Cara... khiến netizen càng thêm rôm rả gọi tên những gương mặt này cho mùa mới. Tuy nhiên, phần lớn các cái tên được nhắc đến đều hoạt động ở khu vực phía Nam.

Vì vậy, không ít Gió Em phía Bắc cũng nhanh chóng "khều" những đại diện nổi bật của màn ảnh truyền hình miền Bắc. Trong số đó, sáu cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Anh Đào, Việt Hoa, Hoàng Hà, Huyền Lizzie, Bảo Thanh và Lương Thu Trang.

Gió Em mong chờ chương trình sớm có Chị Đẹp Concert D-2 hoặc mùa tiếp theo. Ảnh: BTC.

Trong dàn diễn viên 96-line, Anh Đào, Việt Hoa và Hoàng Hà được xem là ba gương mặt hội tụ cả nhan sắc lẫn thực lực. Anh Đào gây thiện cảm qua hình tượng trong trẻo, diễn xuất tự nhiên trong các phim giờ vàng như Lối Về Miền Hoa, Gặp Em Ngày Nắng… đồng thời ghi dấu ở mảng điện ảnh với phim Hồng Hà Nữ Sĩ.

Trong khi đó, Việt Hoa sở hữu gia tài phim truyền hình đáng chú ý với Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân, Nơi Giấc Mơ Tìm Về… Ngoài đời, cô được nhận xét có tính cách nhẹ nhàng, trầm lắng, trái ngược hoàn toàn với những vai diễn gai góc, cá tính thường đảm nhận trên màn ảnh.

Nhiều Gió Em đặt "ngôi sao hy vọng" cho sự xuất hiện của đôi bạn thân Việt Hoa - Anh Đào tại Chị Đẹp Đạp Gió mùa 3.

Hoàng Hà cũng là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng. Sở hữu vẻ đẹp mong manh cùng đôi mắt giàu cảm xúc, nữ diễn viên ghi dấu qua vai Dao Ánh trong Em Và Trịnh, sau đó tiếp tục tạo tiếng vang với Chúng Ta Của 8 Năm Sau và Kẻ Ăn Hồn. Trước khi nổi tiếng với phim ảnh, cô từng làm diễn viên lồng tiếng và xuất hiện trong nhiều MV đình đám như Nàng Thơ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Call Me…

Hoàng Hà gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, nhí nhảnh.

Nếu thế hệ 1996 được kỳ vọng mang đến làn gió mới, thì nhóm đàn chị 90-line gồm Huyền Lizzie, Bảo Thanh và Lương Thu Trang lại được xem là những "át chủ bài" đủ sức tạo nên sức hút cho chương trình.

Huyền Lizzie, tên thật Phan Minh Huyền, là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV. Từ hình tượng hot girl đời đầu, cô có màn chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trong những nữ diễn viên thực lực với loạt tác phẩm như Thương Ngày Nắng Về, Chúng Ta Của 8 Năm Sau hay Cách Em 1 Milimet. Vai Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về từng mang về cho cô giải thưởng VTV Awards, đồng thời đưa tên tuổi Huyền Lizzie đến gần hơn với khán giả.

Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng và giàu năng lượng được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn nếu tham gia chương trình.

Bảo Thanh cũng là cái tên được nhiều khán giả "thắp nến" trong danh sách "dàn cast trong mơ". Nữ diễn viên từng tạo dấu ấn sâu đậm với Sống Chung Với Mẹ Chồng, Về Nhà Đi Con và nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng khác. Khả năng diễn xuất giàu cảm xúc giúp cô trở thành một trong những "nữ hoàng phim truyền hình".

Đáng chú ý, Bảo Thanh từng chia sẻ bản thân rất yêu thích Chị Đẹp Đạp Gió, đồng thời tiết lộ từng lỡ hẹn với mùa 2024. Hiện cô vẫn duy trì hoạt động tại sân khấu kịch, vì vậy người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng nữ diễn viên sẽ góp mặt ở mùa mới.

Bảo Thanh từng chia sẻ bản thân lỡ hẹn với mùa 2 vì không thể sắp xếp được lịch trình.

Lương Thu Trang cũng là cái tên được nhắc nhiều không kém. Xuất thân từ Nhà hát Tuổi trẻ, cô tạo bước ngoặt với vai Minh trong Hướng Dương Ngược Nắng, qua đó giành Cánh Diều Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Khả năng hóa thân đa dạng cùng kinh nghiệm sân khấu khiến nhiều khán giả tin rằng cô hoàn toàn phù hợp với một chương trình đòi hỏi cả trình diễn và khả năng bứt phá như Chị Đẹp Đạp Gió.

Vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái tự tin giúp cô nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Dù nhiều người hiểu rằng việc mời các diễn viên truyền hình phía Bắc tham gia sẽ gặp không ít khó khăn vì lịch trình làm việc và khoảng cách địa lý, không ít khán giả vẫn mong mùa mới sẽ có ít nhất một đại diện góp mặt. Theo họ, đây đều là những nghệ sĩ tài năng, chuyên nghiệp và đủ khả năng mang đến màu sắc mới cho chương trình nếu có cơ hội bước lên sân khấu.