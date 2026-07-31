Châu Bùi - Binz ngầm xóa tan nghi vấn chia tay, lý do "lẻ bóng" thời gian qua là gì?

HHTO - Những ngày qua, chuyện tình cảm của Châu Bùi và Binz nhận được nhiều sự quan tâm của netizen khi nữ fashionista bắt đầu hành trình chuyển sang một ngôi nhà mới. Dẫu vậy, động thái mới đây của cặp đôi và bạn bè thân thiết nhanh chóng xóa tan tin đồn chia tay.

Chính thức công khai hẹn hò từ tháng 7/2020, Châu Bùi - Binz là cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến khi thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau, từ công việc đến cuộc sống thường ngày. Dẫu vậy, thời gian gần đây, netizen bắt đầu "soi" ra một số động thái bất thường của cặp đôi như tần suất xuất hiện cùng nhau không nhiều, Châu Bùi "lẻ bóng" trong các chuyến du lịch.

Những ngày cuối tháng 7/2026, nữ fashionista đăng loạt ảnh/clip chuyển nhà, sắp xếp đồ đạc mà không có bạn trai đồng hành khiến dân tình đặt nghi vấn cặp đôi đã "đường ai nấy đi" sau hơn nửa thập kỷ xác nhận mối quan hệ.

Những ngày qua, Châu Bùi bận rộn sắp xếp nhà mới. Nguồn clip: Chau Bui

Tuy nhiên, trước những đồn đoán, Châu Bùi đã giải thích rõ lý do chuyển nhà trên broadcast. Cô cho biết đã có ý định từ năm ngoái nhưng đến nay mới quyết tâm thực hiện vì muốn tách biệt giữa nơi làm việc và nơi nghỉ ngơi.

Châu Bùi dùng căn nhà gắn bó 8 năm qua làm studio, quyết định dọn đến một nơi mới vì "cảm thấy đã đến lúc cần chỗ làm, chỗ ở tách rời, để không bị cuốn theo công việc".

Mới đây, người hâm mộ của Binz - Châu Bùi lại "thở phào" khi đón nhận thêm những tín hiệu từ các tương tác giữa Châu Bùi và Tiến Luật trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng Châu Bùi chia sẻ không gian nhà mới chưa được trang trí nội thất, Tiến Luật hỏi lý lẽ: "Ủa gì kỳ vậy? Bữa anh hỏi cần chén đũa không? Thì ai kia nói em mua hai cái chén hai đôi đũa đủ rồi mà". Ngay sau đó, Châu Bùi liền phân trần về kế hoạch xây dựng tổ ấm mới: "Lúc đó tính sống tối giản mà anh. Giờ thấy hơi tối giản quá rồi".

Là người anh thân thiết với Binz từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, thường xuyên có những "mảng miếng" trêu "nóc nhà" cùng nhau khi hai người ở nhà chung, khán giả cho rằng "ai kia" mà Tiến Luật đang nhắc đến là Binz. Cùng với đó, trả lời bình luận của fan về việc có dành cất đồ cho nam không, Châu Bùi khiến khán giả thích thú khi nói rằng "3 cái quần đùi là kịch kim ạ". Dù không ai nhắc thẳng tên Binz và đề cập đến chuyện tình cảm rạn nứt nhưng những màn hỏi đáp hài hước giữa Châu Bùi và mọi người khiến "nghi vấn chia tay" dần trở nên thiếu căn cứ.

Về phía Binz, sau nhiều tháng tập trung cho dự án album Gặp Lại, các hoạt động fan meeting và concert cùng SpaceSpeakers ở TP.HCM và Las Vegas, anh cũng vừa có động thái nhắc đến Châu Bùi. Trưa 30/7, giọng rap Em chia sẻ đoạn clip "đập hộp" album vật lý Gặp Lại. Trong suốt hơn 11 phút, Binz đã có hai lần nhắc đến Châu Bùi, bày tỏ niềm hạnh phúc vì được cô chia sẻ và đồng hành trên suốt chặng đường. Lời cảm ơn chân thành của Binz còn được in ở mục chú thích trên giá đỡ CD, cùng với những thành viên thực hiện album.

Binz dành sự trân trọng cho Châu Bùi khi cô đã mang đến cho anh nhiều ý tưởng, nguồn cảm hứng cho album, được anh mượn lời đưa vào Intro và Con Nít: "Ngoài việc trước khi Châu nói "anh không cần chứng minh gì nữa đâu", thì Châu đã có đọc cho mình một đoạn là "Anh là Đại Lâm Mộc và rễ của anh cắm rất sâu ở dưới đất và nó sẽ rất khó để bị lung lay", thì mình mang cái idea (ý tưởng - PV) này lên để nói với Tomie và cuối cùng nó ra đây".

Trong clip tâm sự trước thềm ra mắt album hồi cuối tháng 5, Binz cũng nghẹn ngào khi nhận một bức tranh từ Châu Bùi và gửi lời cảm ơn cô vì đã hy sinh, lẻ loi một mình trong suốt thời gian anh làm dự án. "Châu ngủ một mình rất là nhiều. Có thể anh làm tốt trong âm nhạc nhưng mà với một người yêu thì anh đang làm rất tệ vì anh phải để Châu làm quen với việc ngủ một mình như vậy" - Binz bộc bạch.

Năm 2026, cả Châu Bùi và Binz đều bận rộn với những dự án cá nhân. Nếu Binz gây tiếng vang với Gặp Lại thì vào đầu tháng 3 Châu Bùi cũng cho ra mắt MV Big Girl Don't Cry - dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn trai. Ngoài ra, khán giả còn nhận ra một điểm trùng hợp khác của cặp đôi: Binz từng tham gia Chiến Sĩ Quả Cảm, sắp tới Châu Bùi sẽ tham gia Sao Nhập Ngũ - những chương trình đòi hỏi sức khỏe và tinh thần bền bỉ để thực nhiều nhiệm vụ đặc thù.