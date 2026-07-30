Không cần vương miện, Anh Tài Thơm Da LAB vẫn đẹp trai quên lối về khi gặp fan

HHTO - Chỉ cần nhìn vào sức hút của buổi fan screening này là biết ngay Thơm (Da LAB) đã “thoát vòng” ngoạn mục như thế nào từ show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dù mới phát sóng đến công 1 nhưng đã giúp rất nhiều anh tài “thoát vòng” ngoạn mục, tên tuổi bùng nổ, lượng fan tăng lên nhanh chóng. Thơm (Da LAB) là một trong những Anh Tài bứt phá nhanh nhất, khi từng câu nói, từng hành động của nam ca sĩ trong cũng như ngoài chương trình đều gây chú ý.

Mới đây, Thơm đã trở thành nhân vật đặc biệt trong buổi fan screening (xem phim cùng người hâm mộ) phim Minions và Quái Vật. Nam ca sĩ tiết lộ bản thân rất yêu thích Minions, sẵn sàng thể hiện lại động tác “Tutu” xe lửa đáng yêu của bầy chuối vàng trong phim và hào hứng giao lưu, tặng chữ ký cho khán giả.

Khi biết Thơm sẽ góp mặt trong sự kiện này, khán giả đã xếp hàng từ sớm để có dịp xem phim cùng thành viên Da LAB. Nhiều khán giả nhí cũng hào hứng xin chữ ký của Thơm, đủ biết sức hút của nam ca sĩ đang mạnh cỡ nào qua ATVNCG 2026.

Dù đã khởi chiếu từ đầu tháng 7 và phải cạnh tranh với nhiều bom tấn khác, Minions và Quái Vật vẫn đang lọt vào Top 5 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt hiện nay. Phim kể câu chuyện về bộ tộc Minions trước khi chúng tìm được “bến đỗ” là Gru trong Kẻ Trộm Mặt Trăng. Vẫn giữ nguyên truyền thống đi tìm vị phản diện xứng tầm để tôn làm sư phụ, các báo thủ màu vàng bước vào Hollywood và quyết tâm làm một bộ phim để đời.

Cũng vì thế mà chúng đã triệu hồi một thế giới sinh vật huyền bí gồm các quái vật cổ xưa. Với bản tính vụng về nhưng luôn nhiệt tình quá mức, sự xuất hiện của binh đoàn Minions đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của thế giới cả con người lẫn quái vật, tạo nên vô số tình huống dở khóc dở cười.