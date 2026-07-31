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Thư Đan giải thích về mối quan hệ với N.H, mốc thời gian ra sao mà gây tò mò?

Trí Anh - Ảnh: FBNV

HHTO - Thông tin mà Thư Đan mới đưa ra đang khiến khán giả tò mò bàn tán nhiều hơn về mối quan hệ giữa cô và N.H.

Những ngày gần đây, chuyện đời tư của diễn viên Thư Đan đang ồn ào trên mạng xã hội sau khi chồng cũ của cô liên tục có bài đăng cho rằng nữ diễn viên che giấu chuyện từng kết hôn. Sau đó, Thư Đan đã có hai bài đăng để giải thích rõ hoàn cảnh gia đình mình, khẳng định cô “từng có một gia đình mà mình vô cùng trân trọng” và cho biết việc chia tay là quyết định khó khăn, đau lòng với cả hai. Thời gian qua, Thư Đan hạn chế công khai hình ảnh chồng con vì muốn bảo vệ riêng tư của gia đình trước áp lực từ mạng xã hội, chứ không phải muốn xây dựng hình ảnh độc thân.

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Thư Đan đang là gương mặt triển vọng của phim Việt.

Theo như Thư Đan kể thì từ năm 2025, cô và chồng đã sống ly thân, nữ diễn viên nhiều lần đề nghị ly hôn mà đối phương không đồng ý. Mãi đến tháng 7 năm nay, hai người mới chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Về chuyện với diễn viên N.H, Thư Đan cũng tiết lộ rằng cô và anh gặp nhau tại lớp học diễn xuất vào giữa năm 2025, có thời gian quý mến, tìm hiểu nhau nhưng sau đó dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp.

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Cô đã có hai phim điện ảnh ăn khách thời gian qua.

Chia sẻ của Thư Đan lại khiến cư dân mạng chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ của hai người. Bởi theo Thư Đan kể lại thì diễn viên N.H và cô đã tìm hiểu từ giữa năm 2025, nghĩa là khi ấy Thư Đan chưa chính thức ly hôn. Tháng 3/2026, bạn gái của N.H có bài đăng trên trang cá nhân thông báo cặp đôi chính thức đường ai nấy đi, điều này cũng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, hiện giờ mới chỉ có Thư Đan lên tiếng còn N.H vẫn giữ im lặng nên đây vẫn chỉ là câu chuyện từ một phía mà thôi.

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Trí Anh - Ảnh: FBNV
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