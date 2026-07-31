Rapper MCK gỡ 19 ca khúc khỏi các nền tảng nghe nhạc, khán giả phản ứng ra sao?

HHTO - Sau khi được mời làm việc cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vào ngày 28/7, rapper MCK chính thức gửi lời xin lỗi khán giả và gỡ những ca khúc có chứa ngôn từ không phù hợp khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Chiều 31/7, trên trang cá nhân, rapper MCK đã gửi lời xin lỗi khán giả vì những sai sót khi thực hiện album HVL - gồm 30 ca khúc ra mắt vào tối 17/6. Nam rapper cho biết album được xây dựng dựa trên cảm xúc cá nhân, các câu chuyện đúng sai anh đã trải nghiệm, với tổng thể nội dung hướng tới sự tích cực. MCK phủ nhận việc đưa vào các khúc ẩn ý, cổ súy, khuyến khích hay truyền bá hành vi vi phạm pháp luật.

"Tuy nhiên, sau khi được các Cơ quan ban ngành có thẩm quyền phổ biến và giải đáp các quy định pháp luật liên quan, MCK đã thật sự nhận thức sâu sắc về sai sót của mình trong việc sử dụng các ngôn từ không phù hợp trong các sản phẩm nghệ thuật của mình. Mặc dù đã thực hiện khuyến cáo đến người nghe, nhưng bản thân vẫn có sự tắc trách, thiếu trách nhiệm khi để cho nhiều đối tượng khán giả chưa phù hợp tiếp cận được ở một số nền tảng công khai khác" - MCK chia sẻ.

Trên tinh thần cầu thị, MCK đã đưa ra các hướng giải quyết: Tiến hành gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi có từ ngữ không phù hợp trong album trên mọi nền tảng kỹ thuật số và phương tiện truyền thông đại chúng; đồng thời chỉnh sửa các bản ghi về đúng chuẩn mực trước khi xem xét thay thế phát hành trở lại.

Ngoài ra, MCK cho biết sẽ làm việc với các đơn vị đối tác để kịp thời dừng phát hành các bản ghi; cam kết không biểu diễn các ca khúc có sử dụng ngôn từ không phù hợp. MCK cũng kêu gọi khán giả gỡ bỏ và thu hồi những đăng tải về hình ảnh, âm thanh liên quan tới các bản ghi có sử dụng ngôn từ không phù hợp.

Sau bài chia sẻ của MCK, khán giả cũng bắt đầu ghi nhận một loạt ca khúc trong album dần "bay màu" khỏi nền tảng. Trên nền tảng YouTube, 19 ca khúc/MV đã được gỡ khỏi gồm: IDK, Wtf Bby I'm Lit, Anh Không Muốn Nó Dễ Dàng, Yêu Anh Giết Anh, Là Gì Của Nhau, Liệm, Slippery (ft. Tùng Dương), Intenpol, Tây Thi, Hút và Hút, Dưa Chua, Xa Xôi (ft. Obito), Che Phủ, Oanh M = Thuốc, Ghet Xog Lai Thik, Nhìn Kẻ Thù Của Tao, Envy (ft. THANHDRAW), Cảm Ơn và Thịt Lợn.

11 ca khúc trong album HVL hiện vẫn còn trên YouTube.

Trong khi đó, đối với nền tảng nghe nhạc Spotify toàn bộ album đã "xám màu" - rơi vào trạng thái không còn khả dụng. Còn ở nền tảng Apple Music, hiện album HVL còn 11 ca khúc, giống với nền tảng YouTube: Ai Mới Là Kẻ Xấu Xa, Baby (ft. marzuz), Dao Của Anh Vừa, Elegie, Huh (ft. RPT Orijinn & THANHDRAW), Không Cần Lo Cho Tao, Mắt Môi Tay Chân (ft. Tage), Một Cái Ôm, Nếu Như Ta Chẳng Còn (ft. A$AP Ướt Mi), Nguyễn Văn Mười, Night In Prague.

Nền tảng Apple Music còn giữ 11 ca khúc của album HVL.

Tất cả 30 ca khúc trong HVL đều "tắt đèn" trên Spotify.

Trước tình huống bất ngờ này, nhiều khán giả dù tiếc nuối nhưng vẫn mong chờ nam ca sĩ sớm mang đến một phiên bản hoàn chỉnh cho album HVL. Bởi lẽ, ngay từ khi ra mắt, HVL đã nhận được sự đón nhận từ khán giả với lượt nghe khả quan, đạt #4 Album toàn cầu. Song song đó, với lời kêu gọi của MCK, những khán giả đã lưu/tải xuống trước đó - cần có biện pháp xử lý để không phát tán các ca khúc bị gỡ, nhằm tạo môi trường nghe nhạc lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục.