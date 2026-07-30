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Sau phim Mưa Đỏ, sự nghiệp diễn xuất của Nguyễn Hùng thay đổi như thế nào?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhiều khán giả nhận định sự nghiệp diễn xuất của ca/nhạc sĩ Nguyễn Hùng có phần im ắng hơn sau phim "Mưa Đỏ", nhưng có đúng vậy không?

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Mưa Đỏ không chỉ là bộ phim bùng nổ phòng vé Việt mà còn là bệ phóng cho nhiều diễn viên trẻ, trong đó có ca/nhạc sĩ Nguyễn Hùng. Khán giả xem phim không ngừng xót xa, cảm phục chàng thợ điện tên Hải hiền lành chân chất nhưng có thừa dũng cảm, hy sinh một cách đầy ám ảnh.

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Không chỉ có vai diễn khiến người xem khóc hết nước mắt, Nguyễn Hùng còn là chủ nhân ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn rất được khán giả yêu thích trong thời gian đoàn phim đi cinetour, dù tác phẩm này không xuất hiện trong phim Mưa Đỏ. Giai điệu mộc mạc, lời ca chân thành đã đưa Còn Gì Đẹp Hơn vang lên ở khắp nơi và Nguyễn Hùng có thêm một bài hit nữa sau Phép Màu.

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Rất có duyên với nhạc liên quan đến phim nên Nguyễn Hùng được mời làm nhạc phim Cục Vàng Của Ngoại. Ca khúc Kiếm Đâu Bây Giờ mà anh sáng tác và thể hiện vẫn giữ phong cách đặc trưng là nhạc nhẹ nhàng, lời da diết tình cảm dễ đi vào lòng người. Nhưng tiếc rằng Kiếm Đâu Bây Giờ không có hiệu ứng tốt như các tác phẩm trước.

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Đến phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Nguyễn Hùng đảm nhận hai vai trò: Vừa đóng vai phụ Duy Khang, vừa sáng tác ca khúc Ở Trong Khu Rừng nói hộ tâm sự của nhân vật. Nguyễn Hùng được chọn nhờ có tính cách giống với Khang là hết mình cho đam mê, dù có lạc lối vẫn không bỏ cuộc. Cũng giống như con cáo lạc loài trong bài hát anh sáng tác, dám lựa chọn lối đi khác với mọi người, kiên nhẫn chờ đợi bông hoa dành cho mình.

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Cuối năm nay, Nguyễn Hùng sẽ có vai chính đầu tiên trong Bò Sữa Bay với bối cảnh nông trường Mộc Châu những năm 1990. Nhân vật của anh tên Trâu, một chàng nông dân đang gặp nhiều khó khăn và muốn lấy trộm công thức tạo nên loại sữa đặc biệt. Nhưng dần dần, Trâu lại nảy sinh tình cảm với nữ khoa học gia, chủ nhân của công thức ấy.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Nguyễn Hùng #Mưa Đỏ #Nguyễn Hùng diễn viên #Phép màu #Nguyễn Hùng sáng tác

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