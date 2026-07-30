ATVNCG 2026: Hà An Huy nhận mưa lời khen vì khả năng hát tròn vành rõ chữ

HHTO - Không chỉ gây chú ý tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với những màn trình diễn giàu cảm xúc, Hà An Huy còn nhận nhiều lời khen từ khán giả sau một bản hát live gần đây nhờ chất giọng ấm áp, cách hát tròn vành rõ chữ và xử lý ca từ đầy tinh tế.

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026, Hà An Huy tạo dấu ấn bởi sự đối lập thú vị giữa hình ảnh lãng tử trên sân khấu và tính cách duyên dáng phía sau hậu trường với những màn "trả key" hài hước. Sở hữu nền tảng thanh nhạc vững vàng cùng khả năng sáng tác, nam ca sĩ sinh năm 2002 đang từng bước mở rộng giới hạn bản thân, liên tục mang đến những bất ngờ trong hành trình chinh phục công chúng.

Mới đây, một bản hát live của Hà An Huy tiếp tục được cộng đồng yêu nhạc chia sẻ rộng rãi. Điều khiến khán giả ấn tượng không nằm ở những kỹ thuật phô diễn mà ở cách anh hát rõ lời, giữ được sự mềm mại của giai điệu nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn ca từ. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là một kỹ năng tưởng chừng rất cơ bản nhưng lại không dễ dàng với nhiều ca sĩ.

Theo nhiều người, hát rõ lời cũng là một cách tôn trọng tiếng Việt. Với đặc trưng giàu thanh điệu và ngữ điệu, tiếng Việt đòi hỏi người hát phải kiểm soát phát âm rất tốt nếu muốn người nghe cảm nhận trọn vẹn nội dung bài hát. Hà An Huy được netizen đánh giá cao khi vừa giữ được phát âm tròn vành rõ chữ, vừa không làm mất đi sự uyển chuyển và cảm xúc trong từng câu hát. Chất giọng ấm, giàu tình cảm của anh cũng được nhận xét là phù hợp với những ca khúc mang màu sắc trữ tình.

Nhiều người hâm mộ lý giải khả năng phát âm chuẩn của Hà An Huy có lẽ bắt nguồn từ nền tảng nghệ thuật của gia đình. Mẹ anh là NSƯT Minh Phương, nghệ sĩ chèo của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, còn bà ngoại là NSND Thúy Mơ, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương. Trong nghệ thuật chèo, việc hát rõ chữ, đúng dấu câu luôn là "nguyên tắc vàng", vì vậy nhiều Ung Dung (FC của Hà An Huy) tin rằng nam ca sĩ đã được tiếp xúc với những chuẩn mực ấy từ khi còn rất nhỏ.

Hà An Huy luôn xem gia đình là động lực để theo đuổi đam mê âm nhạc.

Không ít fan còn nhận xét mỗi lần Hà An Huy hát nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều mang đến cảm giác "dát vàng lỗ tai". Nguồn: FBNV.

Không chỉ âm nhạc, tính cách của Hà An Huy cũng mang lại nhiều thiện cảm cho khán giả. Người hâm mộ nhận xét anh luôn giữ được sự điềm đạm, chân thành và nguồn năng lượng tích cực cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Giữa showbiz nhiều áp lực và cạnh tranh, sự hồn nhiên, nhẹ nhàng của nam ca sĩ được xem là điều đáng quý. Không ít khán giả chia sẻ họ tìm thấy cảm giác được chữa lành từ âm nhạc cũng như con người Hà An Huy và mong anh sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn.

"Mặt trời nhỏ Huy Huy" vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong sáng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hà An Huy sinh năm 2002, quê ở Hải Dương và trưởng thành từ chiếc nôi nghệ thuật chèo cổ của gia đình. Từ nhỏ, anh thường theo mẹ đi biểu diễn, sớm được nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc dân gian. Tuy nhiên khi lớn lên, nam ca sĩ đã lựa chọn theo đuổi dòng nhạc hiện đại, đồng thời xem những giá trị truyền thống là nền tảng để phát triển phong cách âm nhạc riêng.

Sở hữu chiều cao khoảng 1m8, ngoại hình sáng sân khấu cùng khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc, Hà An Huy được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ giàu tiềm năng của V-Pop. Trước khi góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, anh từng đăng quang Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023. Ít người biết rằng trước khi được đông đảo công chúng biết đến, Hà An Huy từng nhiều năm biểu diễn nhạc xưa tại các phòng trà - trải nghiệm giúp chất giọng của anh có độ "chín" và chiều sâu vượt tuổi.

Đầu năm 2026, Hà An Huy phát hành single Nhức tiềm thức với màu sắc Pop Ballad quen thuộc. Thời điểm ra mắt, ca khúc chưa tạo được sức lan tỏa như kỳ vọng. Tuy nhiên, khi được trình diễn trên sân khấu ATVNCG, bài hát bất ngờ "hồi sinh", giúp nam ca sĩ bứt phá mạnh mẽ và trở thành một trong những Anh Tài được quan tâm nhất K26.