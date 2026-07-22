Chị Đẹp Minh Tuyết, Tóc Tiên nói gì khi xem MV Dịu Dàng Dịu Dàng của Ái Phương?

HHTO - Ra mắt MV "Dịu Dàng Dịu Dàng" ngày 22/7, Ái Phương nhận được sự ủng hộ của dàn Chị Đẹp, Em Xinh và cả Anh Tài. Những chia sẻ của Tóc Tiên và "Mẹ" Minh Tuyết cũng hé lộ góc nhìn về sự thay đổi của nữ ca sĩ.

Không chỉ đánh dấu sự trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới, buổi ra mắt MV Dịu Dàng Dịu Dàng của Ái Phương còn quy tụ nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng. Sự xuất hiện của Chị Đẹp Tóc Tiên, Minh Tuyết, Bùi Lan Hương, Châu Tuyết Vân, Liêu Hà Trinh cùng hai Em Xinh Lamoon và Mỹ Mỹ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chị Đẹp Tóc Tiên.

"Mẹ" Tuyết đến chung vui cùng Ái Phương ngày ra mắt sản phẩm mới.

Chị Đẹp Châu Tuyết Vân.

Cặp đôi "được ở bên em là may mắn": Bùi Lan Hương - Ái Phương.

Em Xinh Mỹ Mỹ.

Em Xinh Lamoon.

Chị Đẹp Ngọc Phước.

Ngay từ khu vực thảm đỏ, không khí đã trở nên rộn ràng với những màn tương tác giữa Ái Phương và bạn bè. Sau khi "check-in", Tóc Tiên và Liêu Hà Trinh khiến khán giả bật cười khi đồng loạt chúc nữ ca sĩ sẽ "dịu dàng hơn", chơi chữ từ chính tên ca khúc mới.

Cô bạn thân Liêu Hà Trinh.

Tóc Tiên cho biết trong thời gian cùng tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, cô từng chứng kiến Ái Phương muốn thể hiện nhiều hơn trên sân khấu nhưng vẫn còn có phần dè dặt. Theo nữ ca sĩ, sản phẩm lần này cho thấy một hình ảnh khác của đồng nghiệp. "Ái Phương của hiện tại quá tuyệt vời so với thời điểm 2 năm trước", Tóc Tiên chia sẻ.

Tóc Tiên chia sẻ cảm nhận về Ái Phương sau 2 năm.

Chị Đẹp Minh Tuyết cũng nhắc lại một cuộc trò chuyện trước đây với Ái Phương. Theo nữ ca sĩ, cô từng nói đàn em khi ấy "chưa sống thật, chưa lôi hết những gì mà Ái Phương đã và đang có". Sau khi xem MV, Minh Tuyết cho rằng Ái Phương đã thể hiện được nhiều hơn những điều bản thân mong muốn.

"Mẹ" Tuyết cho biết Ái Phương cần "lôi" những thứ đã và đang có ra.

Ái Phương chia sẻ ca khúc do chính cô sáng tác, đánh dấu lần đầu thử sức với chất liệu upbeat, Afro Pop lấy cảm hứng từ âm nhạc US&UK. Thay vì tiếp tục theo đuổi màu sắc ballad quen thuộc, nữ ca sĩ muốn giới thiệu một khía cạnh âm nhạc khác của bản thân.

Bùi Lan Hương gọi Ái Phương là "dịu dàng của tôi" khiến mọi người bật cười.

MV được xây dựng theo phong cách performance, lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng với cảm hứng từ các nền văn minh cổ đại. Trong đó, Ái Phương xuất hiện với hình tượng nữ tư tế, thực hiện hành trình kết nối với nữ thần thông qua nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng.

Võ Hạ Trâm cũng dành lời khen cho sản phẩm mới của Ái Phương.

Trong phần giao lưu, nữ ca sĩ cũng chính thức giới thiệu Rachel P. Theo Ái Phương, đây không phải nghệ danh mới mà là cách cô gọi tên một "nhân cách" âm nhạc đã tồn tại từ lâu. Rachel P đại diện cho màu sắc âm nhạc chịu ảnh hưởng US&UK, tinh thần Latin cùng sự chú trọng vào yếu tố trình diễn.

Ái Phương thể hiện một đoạn ngắn trong Dịu Dàng Dịu Dàng.

Ái Phương cho biết khoảng thời gian giãn cách giúp cô có thêm thời gian sáng tác, nghiên cứu xu hướng âm nhạc quốc tế. Bên cạnh đó, hành trình tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024 cũng mang đến nhiều trải nghiệm sân khấu, góp phần củng cố định hướng mà cô lựa chọn cho dự án lần này.

DJ Mie tạo dáng bên "người dịu dàng" Ái Phương.

Chị Đẹp Đồng Ánh Quỳnh.

Anh Tài Đinh Mạnh Ninh đến chúc mừng Ái Phương.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh.

Diễn viên Diễm My 9x.

Diễn viên Khả Ngân.