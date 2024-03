Cao điểm nồm ẩm kèm nóng bức ở miền Bắc rơi vào ngày nào, bao giờ mới khô ráo?

HHT - Phần lớn miền Bắc nước ta lại đang có chuỗi ngày nồm ẩm, nhiệt độ lại còn cao. Tình trạng thời tiết gây khó chịu này sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày nào và bao giờ có sự thay đổi?

Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc nước ta đã có một cuối tuần vừa nóng vừa ẩm, gây cảm giác bí bức. Kiểu thời tiết này còn khiến nhiều người dễ bị đau mỏi cơ xương khớp, rất khó chịu.

Trừ một vài tỉnh thành ở Tây Bắc Bộ, còn lại toàn miền Bắc vẫn tiếp tục chịu tình trạng nồm ẩm này trong những ngày tới. Cao điểm sẽ là 2 ngày đầu tuần (25 - 26/3), khi độ ẩm buổi sáng ở đa số các tỉnh thành, bao gồm thủ đô Hà Nội, lên tới 92 - 96% kèm theo sương mù. Ở một số nơi như Hòa Bình, Nam Định, độ ẩm lên tới 97 - 98%. Vì vậy, người dân ra ngoài sớm nên có áo khoác mỏng, chống thấm nước càng tốt.

Sau 2 ngày đầu tuần, độ ẩm ở miền Bắc có giảm nhưng chỉ giảm ít, nên có thể nói là đợt nồm ẩm này cũng khá dài. Không chỉ vậy, do độ ẩm cao duy trì suốt cả ngày nên ở nhiều tỉnh thành, trời có thể có mưa phùn hoặc mưa rải rác trong ngày.

Nhiệt độ ở phần lớn miền Bắc trong cả tuần cũng khá cao, hầu như đều trên 30oC vào trưa và chiều. Độ ẩm cao tạo cảm giác nóng hơn, nên nhiệt độ thực theo cảm nhận thường xuyên đạt trên 32oC. Trong 2 ngày đầu tuần, nhiệt độ Hà Nội (nhiệt độ cảm nhận) đều ở mức 33 - 35oC vào buổi chiều, các tỉnh thành khác chênh lệch thấp hoặc cao hơn một chút. Nhiệt độ trong những ngày tiếp theo sẽ giảm nhưng không đáng kể.

Theo dự báo, sau gần như cả tuần nóng ẩm, nhiều nơi ở miền Bắc, bao gồm cả Hà Nội, có thể có mưa nhỏ đến mưa vừa trước khi thay đổi thời tiết vào cuối tuần và trời khô ráo hơn.