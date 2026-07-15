Cảnh báo giả mạo thu tiền đăng ký dự thi Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026

HHTO - AIMO quốc tế vừa phát đi văn bản chính thức cảnh báo tình trạng một số đơn vị tại Việt Nam tự quảng bá, tuyển sinh và thu phí liên quan đến AIMO Open 2026 khi chưa được cho phép. Đồng thời, Ban Thư ký AIMO quốc tế khẳng định Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Tiền Phong là đầu mối duy nhất được giao tổ chức học sinh Việt Nam tham dự Vòng Chung kết AIMO Open 2026 cũng như hỗ trợ thu phí tham dự từ các thí sinh trong nước.

Ngày 14/7/2026, AIMO quốc tế đã phát hành văn bản do Tiến sĩ Obi Wong, Tổng Thư ký AIMO quốc tế ký, nhằm cảnh báo về việc một số đơn vị tại Việt Nam tự ý quảng bá chương trình AIMO Open 2026, thậm chí tổ chức tuyển sinh và thu phí dù chưa được cho phép. Theo văn bản này, AIMO quốc tế xác nhận Báo Tiền Phong - Công ty Cổ phần Tiền Phong là đơn vị duy nhất được quyền quảng bá và tổ chức cho học sinh Việt Nam tham dự Vòng Chung kết AIMO Open 2026. Đồng thời, Báo Tiền Phong cũng là đơn vị duy nhất được AIMO quốc tế hỗ trợ thực hiện việc thu phí tham dự từ các thí sinh Việt Nam. Thông báo được xem là căn cứ quan trọng nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong toàn bộ quy trình đăng ký, xác nhận tư cách dự thi cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với thí sinh Việt Nam tham gia sân chơi toán học quốc tế này.

Phụ huynh học sinh chỉ nộp lệ phí qua tài khoản do BTC công bố

Theo xác nhận của AIMO quốc tế, các trường học, trung tâm giáo dục, doanh nghiệp hoặc cá nhân không được tự nhận là đơn vị tổ chức AIMO Open 2026 tại Việt Nam, cũng như không được tự triển khai tuyển chọn, thu tiền hoặc chuyển phí trực tiếp cho AIMO quốc tế nếu chưa được Báo Tiền Phong xác nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản.

Các trường học và đơn vị giáo dục vẫn có thể phối hợp tuyên truyền, giới thiệu cuộc thi, hỗ trợ học sinh hoàn thiện hồ sơ hoặc tổ chức các hoạt động ôn luyện. Tuy nhiên, việc đăng ký chính thức và nộp lệ phí tham dự Vòng Chung kết AIMO Open 2026 phải thực hiện theo quy trình, tài khoản và hướng dẫn do Ban Tổ chức AIMO Việt Nam công bố.

Thí sinh tham dự Vòng chung kết Quốc gia AIMO 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ban Tổ chức cũng lưu ý các cơ sở giáo dục không nên tự đứng ra thu tiền từ phụ huynh rồi chuyển trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp hoặc đầu mối nước ngoài. Việc này có thể phát sinh nhiều rủi ro như không xác nhận được đăng ký, khó xác định tư cách dự thi, thiếu hóa đơn, chứng từ hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh nếu xảy ra sự cố.

Phụ huynh cần kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền

Ban Tổ chức AIMO Việt Nam khuyến nghị phụ huynh không nên chuyển tiền chỉ dựa trên thông tin từ các nhóm mạng xã hội, tin nhắn cá nhân, giáo viên, trung tâm hoặc những đơn vị tự giới thiệu có khả năng đăng ký trực tiếp với AIMO quốc tế.

Trước khi đăng ký, phụ huynh cần đối chiếu các thông báo chính thức do Báo Tiền Phong và Ban Tổ chức AIMO Việt Nam công bố, bao gồm tên đơn vị thụ hưởng, số tài khoản, nội dung chuyển khoản cũng như các khoản phí liên quan.

Trong trường hợp được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản của tổ chức không nằm trong danh sách công bố hoặc chuyển trực tiếp ra nước ngoài, phụ huynh nên chủ động liên hệ Ban Tổ chức để xác minh trước khi thực hiện giao dịch.

Theo BTC, việc đăng ký qua các đầu mối không được xác nhận hoặc ủy quyền có thể khiến thông tin thí sinh không được cập nhật vào hệ thống chính thức, khoản phí không được ghi nhận hoặc quyền lợi của học sinh không được bảo đảm đầy đủ.

Thí sinh dự thi Vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026.

Báo Tiền Phong là đầu mối chính thức của AIMO tại Việt Nam

Theo Thể lệ Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026, Báo Tiền Phong là đơn vị tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội, trong khi Công ty Cổ phần Tiền Phong là đơn vị thực hiện.

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, trải qua các vòng thi trong nước để lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham dự Vòng Chung kết Quốc tế.

Việc AIMO quốc tế chính thức xác nhận Báo Tiền Phong là đơn vị duy nhất tổ chức học sinh Việt Nam tham dự Chung kết AIMO Open 2026, đồng thời là đơn vị duy nhất hỗ trợ thu phí tham dự, được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng mạo danh, quảng bá sai thẩm quyền hoặc tự ý thu tiền liên quan đến cuộc thi.

Ban Tổ chức đề nghị các nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh chỉ tiếp nhận thông tin từ Báo Tiền Phong cùng các kênh truyền thông chính thức của AIMO Việt Nam. Toàn bộ thông tin về điều kiện dự thi, hồ sơ đăng ký, mức phí, tài khoản tiếp nhận, chương trình ôn luyện, lịch thi, lễ trao giải và quyền lợi của thí sinh sẽ được công bố công khai qua các kênh này.

Đối với các trường học và đơn vị giáo dục, Ban Tổ chức cũng khuyến cáo cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi phối hợp tổ chức, tuyển sinh hoặc thu tiền liên quan đến AIMO Open 2026, nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh, phụ huynh và giữ gìn uy tín của sân chơi toán học quốc tế.