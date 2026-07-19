Đi biển tiện tay nhặt san hô chết, du khách có thể bị phạt hàng chục triệu đồng

HHTO - Thấy một mảnh san hô nằm trên bãi biển, không ít người sẽ nghĩ: "Đằng nào cũng chết rồi, nhặt về làm kỷ niệm chắc không sao". Thế nhưng, tại nhiều khu vực được bảo vệ như vịnh Nha Trang, hành động này vẫn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an làm việc với nhóm du khách bẻ san hô

Công an phường Bắc Nha Trang vừa phối hợp với UBND phường Bắc Nha Trang và Ban Quản lý vịnh Nha Trang làm việc với nhóm du khách có hành vi bẻ san hô khi tham quan, tắm biển tại khu vực bãi biển Hòn Chồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Bắc Nha Trang phát hiện nhiều bài viết, hình ảnh phản ánh một nhóm du khách tự ý bẻ, phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ Hòn Chồng. Các bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi xâm hại hệ sinh thái biển.

Cơ quan chức năng làm việc với nhóm du khách bẻ san hô tại bãi biển. (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa)

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái biển, hình ảnh du lịch của địa phương cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Bắc Nha Trang đã khẩn trương huy động lực lượng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm những người liên quan.

Cho đến 8h40' sáng nay ngày 19/7, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm du khách liên quan gồm 10 người. Nhóm này đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định ông V.V.Y và ông V.V.B là hai người trực tiếp có hành vi hái, bẻ san hô tại khu vực bãi biển.

Đáng chú ý, bước đầu lực lượng chức năng xác định hai cá nhân này đã khai thác trái phép loài thủy sản thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, cụ thể là san hô cứng dạng cành. Hiện Công an phường Bắc Nha Trang đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

San hô chết có thật sự "vô giá trị"?

Đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra. Không ít du khách cho rằng chỉ việc bẻ san hô còn sống mới gây hại, còn những mảnh san hô đã chết hoặc nằm trên bờ biển thì có thể nhặt về làm kỷ niệm. Thực tế không đơn giản như vậy.

Hình ảnh nhóm du khách bẻ san hô tại bãi biển Hòn Chồng chiều 18/7. (Ảnh: Ban quản lý vịnh Nha Trang)

Theo các chuyên gia bảo tồn sinh vật biển, san hô chết vẫn là một phần của hệ sinh thái biển. Bộ khung đá vôi của chúng tiếp tục tạo nơi trú ẩn cho nhiều loài sinh vật, giúp ổn định nền đáy biển và là nền tảng để các rạn san hô mới phát triển. Nếu nhiều người cùng nhặt mang về, hệ sinh thái sẽ dần bị suy giảm.

Đó cũng là lý do tại nhiều khu vực bảo tồn, việc tự ý lấy san hô, dù còn sống hay đã chết, đều không được khuyến khích và có thể bị xử lý nếu vi phạm quy định bảo vệ tài nguyên biển.

Hòn Chồng là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, khu vực biển Hòn Chồng hiện có khoảng 11 ha rạn san hô, bao gồm nhiều rạn có tuổi đời từ 5-10 năm cùng các khu vực đang được phục hồi. Để bảo vệ hệ sinh thái, cơ quan chức năng nghiêm cấm người dân và du khách xâm nhập vùng có san hô, thảm cỏ biển; khai thác thủy sản hoặc thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Theo Ban quản lý vịnh Nha Trang, người vi phạm có thể bị phạt 30-40 triệu đồng theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 38/2024 của Chính phủ.

Biển cảnh báo được được đặt trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng cạnh biển Hòn Chồng. (Ảnh: Ban quản lý vịnh Nha Trang)

Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cũng khoanh vùng bảo vệ tạm thời khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất. Vào những ngày triều thấp, khu vực này hạn chế các hoạt động từ 16h đến 18h nhằm giảm tác động đến các rạn san hô. Biển cảnh báo đã được lắp đặt, lực lượng tuần tra thường xuyên nhắc nhở du khách. Tuy nhiên, mùa du lịch Hè luôn là giai đoạn đông khách nhất trong năm, trong khi nhân lực quản lý còn hạn chế nên việc kiểm soát toàn bộ khu vực ven biển gặp không ít khó khăn.

Đừng để một món quà lưu niệm trở thành hành vi vi phạm

Mỗi mùa Hè, không ít du khách có thói quen nhặt vỏ sò, vỏ ốc hay những mảnh san hô để mang về làm kỷ niệm. Tuy nhiên, với những khu vực nằm trong vùng bảo tồn hoặc đang được phục hồi sinh thái, việc "tiện tay nhặt một chút" có thể gây ra những tác động lớn hơn nhiều người nghĩ.

Một mảnh san hô có thể không đáng giá khi đặt trên kệ trưng bày ở nhà, nhưng ngoài đại dương, nó là một phần của hệ sinh thái cần nhiều năm để hình thành và phục hồi.