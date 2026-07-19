Tháng 6 âm lịch có một ngày được coi là rất tốt, là ngày nào và nên làm gì?

HHTO - Trong tháng 6 âm lịch, có một ngày được coi là ngày cát lành, đặc biệt tốt, theo quan niệm dân gian. Đó là ngày nào, có ý nghĩa gì và người xưa khuyên nên làm những gì?

Tóm tắt nhanh: · Ngày mùng 6 hoặc mùng 7 tháng 6 âm lịch được gọi là ngày "Thiên Môn Khai" (mở cửa Trời), theo quan niệm dân gian ở một số nước phương Đông. · Người xưa khuyên nên làm việc thiện, nghĩ tích cực, tha thứ, cầu bình an và tránh tranh cãi trong ngày này. · Những lời khuyên đó đều dựa trên cuộc sống thực tế, để con người sống bình an và hướng thiện.

Một ngày được coi là đặc biệt cát lành trong tháng 6 âm lịch

Theo quan niệm dân gian ở một số nước phương Đông, ngày mùng 6 hoặc mùng 7 tháng 6 âm lịch được gọi là ngày "Thiên Môn Khai" (mở cửa Trời). Đây được xem là một ngày cát lành trong năm.

Đây không phải là một ngày lễ chính thức, nhưng quan niệm về một ngày đặc biệt tốt trong tháng 6 âm lịch xuất hiện trong nhiều truyền thống văn hóa, tín ngưỡng Á Đông.

Theo một số trang về văn hóa dân gian của Trung Quốc, một số nơi coi ngày "Thiên Môn Khai" là mùng 6 tháng 6 âm lịch; người xưa coi ngày này là khi Ngọc Hoàng phái các quan xuống trần để ban những điều tốt lành cho con người dựa trên những việc tử tế mà con người đã làm trong 6 tháng đầu năm.

Còn một số nước châu Á khác như Singapore lại coi ngày "Thiên Môn Khai" là mùng 7 tháng 6 âm lịch.

Người dân ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch. Ảnh: Tao Liang/ Xinhua.

Năm nay, ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch là 19/7 dương lịch (hôm nay); còn ngày mùng 7 là 20/7 dương lịch.

Ở một số vùng tại Trung Quốc, ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch cũng được gọi là "lục nguyệt lục", là khi người dân tổ chức các lễ kỷ niệm với mong ước từ giờ đến cuối năm, việc gì cũng thuận ("lục lục đại thuận"), theo trang People.com.cn.

Ở nước ta, đồng bào dân tộc Tày, Nùng gọi ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch là Tết "So lọc", là khi người dân vừa bày tỏ lòng biết ơn, vừa thể hiện mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, theo Báo Cao Bằng.

Trước ngày Tết "So lọc" ở Cao Bằng, các phiên chợ thường rất tấp nập. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Nên và không nên làm gì trong ngày mùng 6 hoặc mùng 7 tháng 6 âm lịch?

Theo một số trang về văn hóa phương Đông, trong ngày "Thiên Môn Khai", cổng Trời được mở ra, nên đây là ngày mà con người nên làm việc thiện, tha thứ, nghĩ đến những điều tích cực, nhận thức những điều chưa tốt của bản thân, tránh tranh cãi, to tiếng.

Ngoài ra, ở một số vùng tại châu Á, người dân làm các món ăn nhẹ nhàng để cả gia đình thưởng thức, bày tỏ mong muốn cả nhà luôn sum vầy.

Cũng có những nơi, người dân mang quần áo, sách vở, đồ dùng, ngũ cốc ra phơi nắng trong ngày này, coi là những thứ được phơi nắng sẽ được Ngọc Hoàng ban phước và bền lâu hơn.

Phơi quần áo, đồ dùng ra nắng để "đón may mắn" cũng là truyền thống ở nhiều nơi tại châu Á trong ngày "Thiên Môn Khai". Ảnh minh họa: iStock.

Những việc trên có thực sự mang lại may mắn?

Dù mỗi người có niềm tin khác nhau, nhưng nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng những ngày được coi là cát lành chủ yếu mang ý nghĩa khuyến khích con người sống tích cực hơn.

Có thể thấy, những quan niệm như trên đều xuất phát từ thực tế cuộc sống. Người xưa đã chọn một ngày giữa năm để thể hiện lòng biết ơn cho nửa đầu năm và mong muốn những điều tốt đẹp cho nửa cuối năm. Ngoài ra, việc phơi phóng, ăn các món nhẹ nhàng, tránh to tiếng cũng là hợp lý vì đây là lúc thời tiết thường nóng, oi bức.

Vì vậy, nếu coi ngày mùng 6 hoặc mùng 7 tháng 6 âm lịch là một dịp đặc biệt, thì điều đáng quý nhất có lẽ không phải là chờ đợi may mắn đến, mà là bắt đầu từ những hành động tử tế, từ việc dành thời gian cho gia đình. Đó là những giá trị tích cực mà nhiều truyền thống văn hóa từ xưa đều thể hiện, gửi gắm qua những ngày được xem là cát lành.