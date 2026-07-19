Tài khoản ngân hàng số dư dưới 20.000 đồng có thể bị đóng: Người dùng cần lưu ý gì?

HHTO - Nhiều ngân hàng đang tiến hành rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không còn sử dụng trong thời gian dài hoặc có số dư dưới 20.000 đồng nếu không phát sinh giao dịch liên tục trong 24 tháng. Động thái này khiến nhiều người dùng lo ngại tài khoản "để quên" của mình có thể bị xóa mà không hay biết.

Đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng sau 24 tháng không hoạt động

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa phát đi thông báo về việc đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân không còn hoạt động trong thời gian dài.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các tài khoản đồng thời đáp ứng hai điều kiện:

- Không phát sinh bất kỳ giao dịch chủ động nào của khách hàng trong 24 tháng liên tục, tính đến ngày 30/6/2026.

- Có số dư dưới 20.000 đồng, tức thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo biểu phí hiện hành của ngân hàng.

Việc đóng tài khoản sẽ được NCB triển khai từ 18/7 đến 18/8/2026. Theo giải thích từ phía ngân hàng, việc rà soát nhằm tối ưu hệ thống, giảm số lượng tài khoản không còn sử dụng và tăng cường hiệu quả quản lý dữ liệu khách hàng.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Nhiều ngân hàng cũng xóa tài khoản "ngủ Đông"

Thực tế, việc đóng tài khoản thanh toán không hoạt động không phải chính sách mới.

Trong những năm gần đây, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai rà soát các tài khoản "ngủ Đông" để giảm chi phí vận hành và hạn chế rủi ro liên quan đến các tài khoản bị bỏ quên.

Chẳng hạn, Ngân hàng LPBank thông báo đóng các tài khoản thanh toán cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch trong vòng 12 tháng liên tục.

Trong khi đó, SHB cũng từng thực hiện đóng các tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong 24 tháng liên tiếp.

Mỗi ngân hàng sẽ có quy định riêng về thời gian không hoạt động, mức số dư tối thiểu cũng như quy trình thông báo trước khi đóng tài khoản. Vì vậy, khách hàng không nên mặc định rằng ngưỡng dưới 20.000 đồng được áp dụng ở tất cả các ngân hàng.

Tài khoản bị đóng có mất tiền không?

Đây cũng là thắc mắc được nhiều người quan tâm.

Thông thường, nếu tài khoản còn số dư nhỏ và thuộc diện bị đóng theo điều khoản sử dụng dịch vụ, ngân hàng sẽ xử lý theo quy định đã công bố. Trường hợp số tiền còn lại không đủ để duy trì tài khoản hoặc bù phí quản lý, tài khoản sẽ được tất toán.

Nếu khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng, nên chủ động liên hệ ngân hàng trước thời điểm tài khoản bị đóng để được hướng dẫn xử lý.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Làm gì để tránh tài khoản bị đóng?

Đối với những tài khoản vẫn muốn tiếp tục sử dụng, khách hàng nên kiểm tra thông báo từ ngân hàng qua ứng dụng hoặc tin nhắn SMS.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần thực hiện một giao dịch như chuyển khoản, nhận tiền hoặc nạp thêm tiền vào tài khoản là có thể duy trì trạng thái hoạt động, tùy theo quy định của từng ngân hàng.78

u trước đây nhưng không còn sử dụng. Nếu không có nhu cầu giữ lại, việc chủ động làm thủ tục đóng tài khoản sẽ giúp tránh phát sinh các khoản phí quản lý hoặc những rắc rối không cần thiết trong tương lai.

Hiện nay, mỗi người có thể mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để phục vụ nhận lương, thanh toán trực tuyến hoặc giao dịch cá nhân. Sau một thời gian, không ít tài khoản bị bỏ quên nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống. Do đó, thay vì chờ đến khi nhận được thông báo đóng tài khoản, người dùng nên chủ động đăng nhập ứng dụng ngân hàng để kiểm tra tình trạng hoạt động của các tài khoản mình đang sở hữu.

Đặc biệt, những tài khoản liên kết với ví điện tử, dịch vụ thanh toán tự động hoặc giao dịch tài chính được kiểm tra kỹ nhằm tránh ảnh hưởng đến các giao dịch trong tương lai.