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Phim giờ vàng VTV âm thầm sửa lại cái kết, cho bay màu một cảnh gây tranh cãi?

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Dựa vào những gì xuất hiện trong trailer và bản phim chính thức của "Dưới Ô Cửa Sáng Đèn", khán giả đã phát hiện một cảnh gây tranh cãi đã lặng lẽ biến mất.

Trước khi tập cuối Dưới Ô Cửa Sáng Đèn lên sóng, nhà sản xuất đã tung ra đoạn preview giới thiệu các chi tiết quan trọng. Gây chú ý nhất là tình tiết Diệu vô tình gặp Trang đi khám thai, mà Trang chính là cô gái đã phá vỡ cuộc hôn nhân của Diệu và Dương. Nhận ra “bé ba” mang thai với chồng cũ của mình, Diệu đã báo tin cho Dương biết. Đoạn clip giới thiệu có cảnh Dương đến tìm Trang rồi ôm chặt “bé ba” đầy tình cảm, còn gọi đây là “hạnh phúc viên mãn của Dương và Trang”.

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Cái ôm gây tranh cãi trong đoạn giới thiệu Dưới Ô Cửa Sáng Đèn.

Cảnh quay này nhanh chóng gây tranh cãi, khán giả không chấp nhận việc hai kẻ ngoại tình lại có cái kết trọn vẹn đầm ấm như thế. Bởi việc Dương lén lút qua lại với người khác sau lưng Diệu đã khiến cô đau khổ rất nhiều, phải cố gắng lắm mới vượt qua tổn thương. Ấy thế mà Dương cùng Trang chẳng phải chịu đựng điều gì, không phải trả giá cho sai lầm mà ngược lại, ở bên nhau rất hạnh phúc.

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Diệu còn là người báo tin cho chồng cũ.

Có lẽ vì thấy cư dân mạng đồng loạt phản đối chi tiết này, nên khi tập cuối Dưới Ô Cửa Sáng Đèn chính thức lên sóng thì cảnh Dương và Trang ôm nhau đã bị cắt bỏ. Khán giả chỉ còn thấy Dương nhìn thấy Trang, gọi tên cô là chuyển cảnh, để cho người xem tự hình dung diễn biến còn lại.

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Trên bản phim chính thức, cảnh này đã bị cắt bớt.

Cũng có netizen cho rằng cảnh Dương và Trang ôm nhau chỉ là chiêu nhá hàng, gây chú ý của ê-kíp và họ đã thành công. Bởi hình ảnh này khiến cho nhiều khán giả bàn tán và muốn theo dõi tập cuối Dưới Ô Cửa Sáng Đèn. Việc bộ phim dừng lại ở đoạn Dương và Trang đối diện nhau được xem là vừa đủ, để thấy Diệu đã cư xử đầy cao thượng khi báo tin cho chồng cũ, chứng tỏ cô đã thực sự vượt qua được nỗi đau bị phản bội.

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Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Dưới Ô Cửa Sáng Đèn #Dưới Ô Cửa Sáng Đèn tập cuối #Dưới Ô Cửa Sáng Đèn cắt cảnh #Dưới Ô Cửa Sáng Đèn tranh cãi #phim VTV

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