Sao Nhập Ngũ 2026: Quốc Trường khó ngủ, Châu Bùi tự chấm 10 điểm sinh tồn

HHTO - "Sao Nhập Ngũ 2026" chính thức hé lộ 8 nghệ sĩ tham gia mùa mới. Với chủ đề "Tổ quốc nơi đầu sóng", chương trình trở lại cùng đơn vị Hải quân Đánh bộ với nhiều nội dung huấn luyện và thử thách khắc nghiệt hơn.

8 nhân vật tham gia trải nghiệm tại Sao Nhập Ngũ 2026 gồm diễn viên Quốc Trường, nhạc sĩ/ ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, diễn viên Thúy Ngân, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Minh Trang, Fashionista Châu Bùi, ca sĩ Erik và nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương.

Quen mặt với khán giả qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh, Quốc Trường thường gắn liền với hình tượng lịch lãm trên màn ảnh. Nam diễn viên cho biết anh tự tin vào sự bền bỉ của bản thân, nhưng chỉ tự chấm 6/10 điểm sinh tồn vì rất khó ngủ.

Với Quốc Trường, Sao Nhập Ngũ là trải nghiệm anh đã mong muốn từ lâu để hiểu hơn về cuộc sống quân ngũ, quá trình huấn luyện và những thử thách của người lính.



Quen thuộc với khán giả qua nhiều bản hit, Phan Mạnh Quỳnh lần đầu trực tiếp trải nghiệm môi trường quân đội sau khi từng xuất hiện tại Concert Sao Nhập Ngũ. Nam nhạc sĩ thừa nhận bản thân hơi lóng ngóng, sức khỏe không thật sự tốt nhưng được các đồng đội nhận xét là một trong những thành viên dễ thích nghi nhất.



Trong khi đó, nữ diễn viên Thúy Ngân đến chương trình với tâm thế của một chiến binh. Cô tự tin chấm điểm sinh tồn của mình “trên 9” mặc dù cơ địa có nhiều nỗi sợ: sợ côn trùng, sợ bò sát, sợ bẩn…

Tiếp theo là Văn Mai Hương, nữ ca sĩ được khán giả yêu mến bởi giọng hát nội lực cùng sự thẳng thắn, hài hước. Góp mặt tại Sao Nhập Ngũ 2026, cô tiết lộ đã chuẩn bị sẵn nút bịt tai chống ồn vì tự nhận bản thân quá khó tính, quá sạch sẽ và lo... tiếng ngáy của đồng đội.

Giọng ca Đại minh tinh cũng cho biết sức khỏe là điều khiến cô lo lắng nhất do cơ địa dễ dị ứng, nhưng vẫn sẵn sàng đối mặt với các thử thách.

Tiếp nối dàn cast là Châu Bùi, fashionista quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình thực tế. Trong loạt phỏng vấn trước khi "nhập ngũ", cô gây chú ý khi tự chấm 10/10 cho khả năng sinh tồn và cho biết bản thân có thể thích nghi với nhiều điều kiện sống khác nhau.

Khi được hỏi sẽ mang theo ba món đồ nếu được lựa chọn, cô hài hước nhắc đến chú chó cưng, bún đậu mắm tôm và máy chơi game PS5.

Khác với nguồn năng lượng sôi nổi của Châu Bùi, Minh Trang mang đến hình ảnh nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Nữ diễn viên cho biết điểm mạnh lớn nhất của mình là sự chịu khó, đồng thời tự chấm 7,5/10 cho khả năng sinh tồn trước khi bước vào môi trường huấn luyện. Điều khiến cô lo lắng nhất lại là việc không biết bơi, trong khi mùa mới diễn ra tại đơn vị Hải quân Đánh bộ.

Được truyền cảm hứng từ người chị gái thân thiết Hòa Minzy, Erik quyết tâm tham gia chương trình với mục tiêu trở nên… sâu sắc hơn. Nam ca sĩ cho biết, điều khiến anh lo nhất là phải cắt tóc và sạm da, nên nếu được lựa chọn sẽ mang theo thuốc cùng kem chống nắng.

Khép lại đội hình là Tuấn Dương, gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực livestream và sáng tạo nội dung. "Em út" của mùa này hài hước thừa nhận bản thân ít vận động vì công việc sáng tạo nội dung, nhưng vẫn đặt mục tiêu hoàn thành mọi nhiệm vụ và không trở thành gánh nặng cho đồng đội.



Với 8 nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, Sao Nhập Ngũ 2026 hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc trong hành trình trải nghiệm môi trường quân đội của dàn cast. Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 8/2026.