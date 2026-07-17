Chuỗi phòng tập lớn nhất Việt Nam đóng loạt cơ sở, hội viên lo lắng vì bị ảnh hưởng

HHTO - California Fitness & Yoga vừa thông báo điều chỉnh mạng lưới hoạt động, bao gồm việc dừng hoạt động một số câu lạc bộ tại Hà Nội và TP.HCM. Động thái này khiến nhiều hội viên, đặc biệt là những người sở hữu gói tập dài hạn hoặc trọn đời, bày tỏ lo ngại khi phải chuyển sang cơ sở khác, trong khi các phương án hỗ trợ được cho là chưa đáp ứng kỳ vọng.

California Fitness & Yoga điều chỉnh mạng lưới hoạt động

Trên fanpage chính thức, California Fitness & Yoga thông báo sẽ lần lượt dừng hoạt động tại một số câu lạc bộ, gồm AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp) tại TP.HCM; PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) tại Hà Nội.

Theo doanh nghiệp, quyết định này được đưa ra sau quá trình rà soát các hợp đồng thuê mặt bằng, kế hoạch đầu tư, mô hình vận hành và định hướng phát triển dịch vụ trên toàn hệ thống. California cho biết đang thực hiện tái cấu trúc có chọn lọc mạng lưới CLB nhằm phân bổ nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, California Fitness & Yoga hiện là một trong những chuỗi phòng tập có quy mô lớn nhất cả nước. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, hệ thống có khoảng 50 câu lạc bộ tại 6 tỉnh, thành phố, phục vụ khoảng 500.000 hội viên với gần 6 triệu lượt tập mỗi năm. Ngoài chuỗi California Fitness & Yoga, doanh nghiệp còn vận hành các thương hiệu California Active, California Centuryon, Hypoxi và Vita Clinic.

Năm 2019, California Fitness & Yoga trở thành một phần của Fitness & Lifestyle Group (FLG) có trụ sở tại Australia. Trước đại dịch COVID-19, doanh nghiệp từng cho biết đang chiếm khoảng 72% thị phần tính theo số lượng hội viên và đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hệ thống trên cả nước.

(Ảnh: Fanpage doanh nghiệp)

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng đáng kể sau đại dịch. Theo dữ liệu của Vietdata, năm 2021 California Fitness & Yoga ghi nhận doanh thu khoảng 931 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ hàng trăm tỷ đồng. Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục điều chỉnh mạng lưới hoạt động và tập trung nâng cao hiệu quả vận hành.

Hội viên băn khoăn khi phải chuyển sang cơ sở khác

Thông báo đóng cửa một số câu lạc bộ đã khiến nhiều hội viên bày tỏ lo ngại, đặc biệt là những người lựa chọn đăng ký gói tập dài hạn hoặc hội viên trọn đời vì vị trí thuận tiện.

Anh Hà Duy Huỳnh (34 tuổi), hội viên tại cơ sở PCH Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết đã nhận được thông báo cơ sở này sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 15/8.

Tin nhắn thông báo của hệ thống qua kênh Zalo khách hàng.



Theo anh Huỳnh, California đưa ra phương án chuyển hội viên sang các câu lạc bộ khác trong hệ thống và tặng thêm 2 tháng tập miễn phí. Tuy nhiên, với những người sở hữu gói hội viên trọn đời, việc gia hạn thêm thời gian tập không mang nhiều ý nghĩa.

Anh Huỳnh cho biết khi đề nghị hoàn tiền, doanh nghiệp không chấp thuận. Nếu muốn bảo lưu gói tập, hội viên phải đóng phí 200.000 đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, anh cũng mong muốn California mở thêm một cơ sở gần địa điểm cũ để đảm bảo quyền lợi cho hội viên, song phía nhân viên cho biết chưa có thông tin về phương án này.

Anh Hà Duy Huỳnh. (Ảnh: NVCC)

"Từ chỗ tập quen thuộc giờ phải chuyển sang cơ sở xa hơn. Nếu tiếp tục tập thì mất thời gian di chuyển, còn không tập thì lãng phí số tiền đã bỏ ra. Trong khi đó, phí bảo lưu cũng khá cao dù việc đóng cửa cơ sở không xuất phát từ phía hội viên" - anh Huỳnh chia sẻ.

Trong khi đó, chị H. Gấm, cũng là hội viên tại cơ sở Xuân Thủy, cho biết đã chi hơn 90 triệu đồng để mua gói hội viên trọn đời. Theo chị, một trong những lý do quan trọng khiến chị quyết định đăng ký gói tập là phòng tập nằm ngay dưới chân tòa nhà nơi chị sinh sống, thuận tiện cho việc tập luyện hằng ngày.

Tuy nhiên, sau khi nhận thông báo cơ sở này sẽ đóng cửa, chị được hướng dẫn chuyển sang một câu lạc bộ khác trong hệ thống, cách địa điểm hiện tại khoảng 3-4 km.

Theo chị Gấm, việc phải di chuyển xa hơn khiến lợi thế lớn nhất khi đăng ký gói tập gần như không còn, trong khi chị cũng không được hoàn lại số tiền đã đóng để chuyển sang một phòng tập khác phù hợp hơn.

Một trong những phòng tập thuộc hệ thống của California. (Ảnh: Fanpage doanh nghiệp)

Không chỉ hai hội viên trên, nhiều hội viên của chuỗi hệ thống này cũng lên mạng xã hội bày tỏ tâm lý tiếc nuối và lo lắng sau thông báo điều chỉnh mạng lưới hoạt động. Nhiều ý kiến mong doanh nghiệp sớm có chính sách hỗ trợ phù hợp hơn đối với các hội viên bị ảnh hưởng, đặc biệt là nhóm đã mua các gói tập dài hạn hoặc trọn đời.