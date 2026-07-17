Gen Z chọn Calisthenics để rèn thể chất: Chinh phục 6 múi với chi phí "hạt dẻ"

HHTO - Từ công viên đến sân trường, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn Calisthenics làm điểm khởi đầu rèn luyện thể chất. Bên cạnh ưu điểm linh hoạt và ít tốn chi phí, sức hút của bộ môn này còn đến từ cộng đồng, những thử thách kỹ năng và hành trình chinh phục hình thể 6 múi.

Không chỉ vì "đỡ tốn tiền"

Những thanh xà ở công viên vốn quen thuộc nhiều năm qua nay trở thành nơi gặp gỡ của không ít bạn trẻ sau giờ học. Thay vì tìm đến các hình thức tập luyện cần nhiều dụng cụ, nhiều học sinh chọn Calisthenics - bộ môn sử dụng chính trọng lượng cơ thể để rèn luyện qua các động tác như hít đất, kéo xà hay squat.

Duy Anh và các anh em trong nhóm Horus Calisthenics. - Ảnh: NVCC.

Từng mong muốn cải thiện thể chất nhưng không có nhiều thời gian và chi phí, Duy Anh (sinh năm 2009, học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám) lựa chọn Calisthenics vì tính tiện lợi. Chỉ cần một khu vực công viên có xà đơn hoặc xà kép, cậu bạn đã có thể thực hiện hệ thống bài tập toàn thân với độ khó tăng dần, phù hợp với năng lực của bản thân.

Duy Anh thực hiện động tác Muscle Up trong Calisthenics.

Tuy nhiên, chi phí tiết kiệm chỉ là bước đệm ban đầu. Điểm khiến Duy Anh cũng như nhiều bạn trẻ gắn bó lâu dài với Calisthenics chính là sự đa dạng trong phương pháp tập luyện.

Động tác Front Lever Raise.

Người yêu thích sức bền có thể theo đuổi các bài tập cơ bản với cường độ lớn; người thích kỹ thuật sẽ chinh phục những động tác như Planche hay Front Lever; trong khi nhiều bạn lại lựa chọn Streetlifting hoặc các động tác mang tính biểu diễn để thử thách bản thân. Sự phong phú này giúp mỗi người tự do lựa chọn hướng tập luyện phù hợp thay vì bị giới hạn trong một mục tiêu duy nhất.

Hành trình chinh phục đáng tự hào

Trọng Tín (sinh năm 2002) đến với Calisthenics qua một bộ phim.

Nếu mạng xã hội giúp Gen Z biết đến Calisthenics thì cộng đồng tập luyện thực tế mới là yếu tố giữ lửa đam mê. Duy Anh cho biết, cậu bắt đầu tìm hiểu bộ môn qua TikTok và YouTube, sau đó tham gia một câu lạc bộ địa phương để được những người đi trước hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời hình thành phương pháp tập luyện bài bản hơn.

Với những người tập luyện chuyên nghiệp, giá trị lớn nhất của bộ môn nằm ở hành trình vượt qua giới hạn của bản thân. Nguyễn Trọng Nghĩa, Á quân giải Calisthenics Ho Chi Minh Open Cup chia sẻ: "Chúng mình cảm thấy hạnh phúc khi được thi đấu, khi "unlock" được một kỹ năng mới hay đạt được một cột mốc nào đó trong quá trình tập luyện".

Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ khi tập Calisthenics cần ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh để cơ thể có thể phục hồi và phát triển. - Ảnh: NVCC.

Để có được cảm giác đó, Nghĩa từng trải qua giai đoạn chững lại vào năm thứ hai, tập sai kỹ thuật dẫn đến chấn thương và phải tạm nghỉ gần một năm.

Sau khi quay trở lại, anh tham gia team Ashura Calisthenics - nơi Nghĩa được các thành viên hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành trong quá trình tập luyện. Theo Nghĩa, môi trường này góp phần giúp anh tiến bộ hơn, đồng thời nuôi mong muốn lan tỏa bộ môn đến nhiều người.

Ảnh: NVCC.

Từ trải nghiệm thực tế, Trọng Nghĩa khuyến nghị người mới nên chú trọng khởi động trước khi tập và giãn cơ sau mỗi buổi tập để hạn chế chấn thương. Bên cạnh đó, việc chủ động tìm hiểu kiến thức từ các nguồn uy tín, kết hợp chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng hợp lý và không ngại học hỏi từ những người đi trước sẽ giúp quá trình tập luyện hiệu quả hơn.

Theo Trọng Nghĩa, nếu kiên trì theo đuổi, Calisthenics không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn rèn luyện tính kỷ luật và mở ra cơ hội kết nối với cộng đồng những người có chung đam mê.