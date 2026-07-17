Cả Anh và Pháp đều không muốn đá trận tranh hạng Ba, FIFA sẽ xử lý thế nào?

HHTO - Trận tranh hạng Ba luôn được xem là cuộc đối đầu đặc biệt tại các kỳ FIFA World Cup. Khác với trận Chung kết, đây là màn so tài của hai đội vừa trải qua nỗi thất vọng lớn khi dừng bước ở Bán kết, chỉ còn cách giấc mơ vô địch đúng một trận đấu.

Trước cuộc chạm trán giữa ĐT Anh và ĐT Pháp để tranh hạng Ba (huy chương Đồng) World Cup 2026 diễn ra vào 4h sáng Chủ nhật 19/7 (theo giờ Việt Nam), HLV tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận: "Không cầu thủ nào muốn đá trận tranh hạng Ba World Cup". Phát biểu này nhận được sự đồng tình từ nhiều người hâm mộ bởi tâm lý chung của các cầu thủ là hướng đến chức vô địch, thay vì một trận đấu mang tính an ủi.

ĐT Anh bị thua ngược trước đội đương kim vô địch là Argentina tại vòng Bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Fanpage England Football Team)

Theo tờ báo L'Equipe của Pháp nhận định, cả ĐT Anh lẫn ĐT Pháp đều trở lại tập luyện mà "không có chút hứng thú nào" với trận đấu tại Miami, bởi họ vừa đánh mất giấc mơ vô địch chỉ ít ngày trước. Điều đó cũng làm dấy lên thắc mắc: Nếu cả hai đội đều không muốn thi đấu, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu FIFA có trao luôn hạng Ba cho một đội, hay để cả hai cùng nhận huy chương Đồng?

Câu trả lời là không.

Theo Điều lệ FIFA World Cup 2026, trận tranh hạng Ba là một phần chính thức của giải đấu và bắt buộc phải được tổ chức. Hai đội thua ở vòng Bán kết có trách nhiệm tham dự theo lịch thi đấu do FIFA sắp xếp.

Điều này đồng nghĩa với việc, dù thất vọng hay không còn nhiều động lực sau khi lỡ hẹn với trận Chung kết, Anh và Pháp vẫn phải ra sân thi đấu nếu không muốn đối mặt với các hình thức kỷ luật từ FIFA. Nếu một đội tuyển tự ý bỏ trận hoặc từ chối thi đấu, FIFA có thể xử đội đó thua theo quy định, đồng thời trao chiến thắng cho đối thủ. Ngoài việc mất vị trí thứ Ba, đội vi phạm còn có thể phải chịu các chế tài khác theo quy định của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

ĐT Pháp đăng poster hướng đến trận đấu tranh hạng Ba. (Ảnh: Fanpage Équipe de France de Football)

Nói cách khác, nếu tuyển Anh không ra sân, tuyển Pháp sẽ được công nhận là đội giành hạng Ba. Ngược lại, nếu tuyển Pháp bỏ cuộc, tấm huy chương Đồng sẽ thuộc về tuyển Anh. Còn trong trường hợp cả hai đội cùng từ chối thi đấu, điều lệ World Cup không có quy định trao đồng hạng Ba. Thay vào đó, FIFA sẽ xem xét và xử lý từng đội theo các quy định kỷ luật hiện hành. Đến nay, lịch sử World Cup cũng chưa từng ghi nhận trường hợp cả hai đội cùng không tham dự trận tranh hạng Ba.

Dù thường bị coi là "trận đấu không ai muốn góp mặt", cuộc đối đầu này vẫn có ý nghĩa nhất định. Đội chiến thắng sẽ kết thúc giải đấu với vị trí thứ Ba cùng huy chương Đồng, đồng thời nhận mức tiền thưởng cao hơn đội xếp thứ Tư. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA và khép lại hành trình World Cup theo cách tích cực hơn.

Theo Reuters, cả Anh và Pháp nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về đội hình nhằm giảm tải cho các trụ cột sau hành trình kéo dài gần 1 tháng. Với tuyển Pháp, đây còn là trận đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia trước khi chính thức chia tay sau World Cup 2026.

Bởi vậy, dù không đội nào mong muốn phải góp mặt ở trận tranh hạng Ba, cả Anh và Pháp vẫn sẽ bước ra sân theo đúng quy định. Và chỉ có đội giành chiến thắng mới được FIFA trao tấm huy chương Đồng của World Cup 2026.