Tình bạn giữa Erling Haaland và "Nhện Nhí" Tom Holland bắt đầu từ sự cố "ngó lơ"

Trên chương trình The Tonight Show của MC Jimmy Fallon vừa qua, "Nhện nhí" Tom Holland đã chia sẻ về trải nghiệm dở khóc dở cười với chàng tiền đạo gây sốt nhất mùa World Cup 2026 vừa qua - Erling Haaland. Trong đó, Holland đã chia sẻ chuyện bị Haaland "ngó lơ" tin nhắn, dẫn đến tình huống dở khóc dở cười.

Mọi chuyện bắt đầu khi cả hai cùng có mặt tại giải đua xe Công thức 1 ở Monaco. Vốn dành sự hâm mộ cho tài năng của Haaland từ lâu, Tom Holland đã quyết định chủ động nhắn tin rủ chân sút người Na Uy đi ăn tối. Thế nhưng, phản hồi mà nam diễn viên nhận được chỉ là sự im lặng tuyệt đối suốt nhiều tuần liền. "Kết quả là không một lời phản hồi. Không một lời viện cớ, không một câu đại loại như 'Tối nay tôi bận đá bóng rồi'... Không có gì cả!", Tom Holland dở khóc dở cười chia sẻ trên chương trình.

Tom Holland chia sẻ kỷ niệm với Erling Haaland trên chương trình.

Khi câu chuyện được phía The Tonight Show đăng tải trên Instagram và gây sốt, Erling Haaland đã nhanh chóng lên tiếng giải thích trong một phỏng vấn tại Na Uy. Tiền đạo 25 tuổi thật thà thú nhận bản thân ít khi xem phim nên hoàn toàn... không biết Tom Holland là ai. Anh chàng thực chất biết về tin nhắn rủ rê đi ăn tối này, nhưng quyết định lơ đi vì "không muốn trả lời tin nhắn từ người lạ".

Erling Haaland không biết Tom Holland là ai.

Sau khi biết mình đã vô tình "phũ" một ngôi sao màn ảnh Hollywood, Erling Haaland đã để lại một bình luận dưới bài viết của The Tonight Show. Anh viết: "Chấp nhận lời mời đi ăn tối cùng @tomholland2013. Hơi trễ tí nhưng cho em xin địa điểm nha". Tương tác vô cùng dễ thương này nhanh chóng nhận được cơn mưa thả tim từ người hâm mộ. Nhiều fan còn đùa rằng Tom Holland quả thực là "ông hoàng luật hấp dẫn", mong muốn gì là phải có bằng được.

Bình luận của Haaland dưới bài đăng.

Trong quá khứ, nam diễn viên từng ước ao được thủ vai Người Nhện, đóng phim Marvel và cưới Zendaya làm vợ. Những chia sẻ đơn thuần này trong phỏng vấn của anh chàng về sau đều trở thành sự thật, khiến khán giả cũng phải ngỡ ngàng và tìm được cảm hứng cho bản thân.