Video chú chó bật máy nướng bánh mì gây cháy nhà ở Mỹ, thiệt hại 5 tỷ đồng

HHTO - Một chú chó đã bật máy nướng bánh mì và gây cháy nhà, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Đây là lời nhắc quan trọng về những rủi ro mà các gia đình nên lưu ý khi nuôi thú cưng.

Tóm tắt nhanh: · Một chú chó vô tình bật máy nướng bánh mì khi chủ nhà đi vắng, dẫn đến hỏa hoạn. · Vụ cháy gây thiệt hại hơn 5,2 tỷ đồng và làm 3 thú cưng thiệt mạng. · Các nhà chức trách phải đưa ra khuyến cáo đối với các gia đình nuôi thú cưng.

Camera ghi lại khoảnh khắc chú chó vô tình gây hỏa hoạn

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào ngày 10/7 tại thị trấn Belcamp (bang Maryland, Mỹ), theo trang People. Khi vụ cháy xảy ra, không có ai ở nhà (tức là không có con người nào ở nhà) mà chỉ có mấy thú cưng.

Đoạn video trích từ camera quan sát cho thấy thủ phạm chính là chú chó của gia đình. Chú chó tên Bo nhảy lên bệ bếp, ấn nhiều lần vào thứ gì đó và hóa ra đã bật cái máy nướng bánh mì.

Cái máy nướng đã bén lửa vào các vật dễ cháy đặt gần đó, khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Đây là video:

Nguồn: ABC7.

Thiệt hại hơn 5 tỷ đồng, 3 thú cưng thiệt mạng



Theo CBS News, khoảng 30 người lính cứu hỏa đã phải đến hiện trường, sau 20 phút thì khống chế được đám cháy.

Mấy người hàng xóm dũng cảm đã xông vào ngôi nhà bị cháy, cứu được Bo và một chú chó khác tên là Addie. Tuy nhiên, một chú chó tên là Dakota cùng 2 chú mèo của gia đình đã thiệt mạng trong đám cháy.

Các nhà chức trách ước tính tổng thiệt hại do vụ cháy là khoảng 200.000 đôla (hơn 5 tỷ đồng), bao gồm hư hại nhà cửa và tài sản bên trong. Họ cũng xác định đây là tai nạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Công ty Cứu hỏa Abingdon.

Tai nạn kiểu này không phải chưa từng xảy ra

Theo Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia của Mỹ, mỗi năm có khoảng gần 1.000 vụ cháy nhà xảy ra ở Mỹ do thú cưng vô tình gây ra, ảnh hưởng đến khoảng 500.000 thú cưng.

Thường thì lý do là thú cưng bật các thiết bị nấu ăn, làm đổ nến hoặc làm hỏng các thiết bị điện.

Vụ hỏa hoạn ở Maryland chính là ví dụ mới nhất về việc động vật có thể vô tình gây ra tai họa như thế nào.

"Báo thủ" tên Bo đã gây thiệt hại rất lớn. Ảnh: Chad Ellis via Storyful.