Không chỉ có cúp vàng, nhà vô địch World Cup 2026 còn nhận được chiếc nhẫn đặc biệt

HHTO - Không chỉ nâng cao chiếc cúp vàng danh giá nhất làng túc cầu, đội tuyển vô địch FIFA World Cup 2026 còn được trao một phần thưởng hoàn toàn mới: Chiếc nhẫn vô địch. Đây là lần đầu tiên sau gần 100 năm lịch sử, FIFA đưa "championship ring" vào hệ thống giải thưởng chính thức của World Cup.

Nếu như cúp vàng FIFA World Cup luôn là biểu tượng mà mọi cầu thủ đều khao khát chạm tay tới, thì từ World Cup 2026, các nhà vô địch sẽ có thêm một "bảo vật" để lưu giữ khoảnh khắc lịch sử: Chiếc nhẫn vô địch được thiết kế riêng cho giải đấu.

Đây là sáng kiến mới của FIFA, lấy cảm hứng từ truyền thống trao nhẫn vô địch đã tồn tại hàng chục năm ở các giải thể thao chuyên nghiệp Bắc Mỹ như NBA, NFL hay MLB. Việc World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico cũng được xem là một trong những lý do thúc đẩy ý tưởng này trở thành hiện thực.

Theo FIFA, chiếc nhẫn sẽ được trao bên cạnh cúp vàng và huy chương vàng truyền thống, chứ không thay thế bất kỳ phần thưởng nào vốn đã gắn liền với giải đấu.

(Ảnh: TOF)

30 chiếc nhẫn dành cho những nhà vô địch

Điểm đặc biệt là FIFA chỉ phân bổ 30 chiếc nhẫn cho đội tuyển đăng quang. Những chiếc nhẫn này sẽ được trao cho các cầu thủ, ban huấn luyện và những thành viên của đội vô địch theo danh sách do FIFA phê duyệt.

Bên cạnh đó, FIFA cũng sản xuất tổng cộng 2.026 chiếc nhẫn để kỷ niệm kỳ World Cup 2026. Trong số này, 1.996 chiếc còn lại là phiên bản thương mại dành cho người hâm mộ và các nhà sưu tầm trên toàn thế giới. Mỗi chiếc đều được đánh số riêng nhằm tăng giá trị sưu tầm.

Thiết kế mang đậm dấu ấn World Cup

Những hình ảnh đầu tiên được công bố cho thấy chiếc nhẫn có tông màu vàng nổi bật. Mặt nhẫn khắc hình Cúp vàng FIFA World Cup cùng logo chính thức của World Cup 2026, kết hợp nhiều chi tiết thể hiện đây là kỳ World Cup đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển.

FIFA hiện chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật như chất liệu cụ thể, trọng lượng hay số lượng đá quý được sử dụng. Tuy nhiên, với vị thế là vật phẩm dành riêng cho các nhà vô địch thế giới, chiếc nhẫn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những món đồ lưu niệm giá trị nhất trong lịch sử bóng đá.

Cúp vàng vẫn là biểu tượng tối thượng

Việc bổ sung nhẫn vô địch không làm thay đổi giá trị của chiếc cúp FIFA World Cup Trophy.

Theo quy định của FIFA, đội tuyển vô địch chỉ được nâng chiếc cúp gốc trong lễ đăng quang. Sau đó, cúp sẽ được FIFA lưu giữ và bảo quản. Nhà vô địch sẽ nhận một bản sao mạ vàng để trưng bày, đồng thời các cầu thủ nhận huy chương vàng.

Bản phác thảo gốc của chiếc cúp FIFA World Cup tại một nhà kho ở Pioltello (Ý). (Ảnh: AP)

Từ World Cup 2026, chiếc nhẫn vô địch sẽ trở thành phần thưởng cá nhân mới dành cho những người bước lên ngôi vương bóng đá thế giới. Động thái này được đánh giá là sự kết hợp giữa truyền thống gần một thế kỷ của FIFA với văn hóa thể thao Bắc Mỹ, đồng thời tạo thêm một biểu tượng mang tính cá nhân để các cầu thủ ghi nhớ khoảnh khắc chinh phục World Cup - danh hiệu mà nhiều siêu sao dành cả sự nghiệp vẫn chưa một lần chạm tới.