Vì sao bài đăng từ năm 2021 dự đoán đúng 2 đội vào Chung kết World Cup 2026?

HHTO - Một bài đăng trên mạng xã hội từ năm 2021 đã gọi đúng tên ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina là cặp đấu của trận Chung kết World Cup 2026 khiến nhiều người kinh ngạc. Sự thật có thể là gì?

Tóm tắt nhanh: · ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina là cặp đấu trong trận Chung kết World Cup 2026, đúng với dự đoán từ năm 2021 của một tài khoản trên mạng xã hội. · Bài đăng còn dự đoán ĐT Argentina thắng ĐT Tây Ban Nha với tỉ số 3-2, nhưng đến giờ thì chưa thể biết điều này có đúng hay không. · Các trang thể thao nhắc đến một “tiểu xảo” dự đoán trong bóng đá, cho rằng bài đăng trên không thể hiện khả năng “tiên tri”.

Đến giờ thì có lẽ cả thế giới đã biết rằng 2 đội có mặt trong trận Chung kết World Cup 2026 là ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina.

Nhưng dường như có một người đã biết điều này từ 5 năm trước.

Một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào năm 2021 đã khiến rất nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng, miêu tả là “siêu nhiên”. Bài đăng hiện đã nhận được hàng trăm ngàn lượt thích và hàng chục ngàn bình luận.

Dự đoán cặp đấu ĐT Tây Ban Nha - ĐT Argentina từ 5 năm trước

Cụ thể, đó là bài đăng vào ngày 12/7/2021 với nội dung: “ĐT Argentina vừa đánh bại ĐT Tây Ban Nha trong trận Chung kết World Cup 2026, tỉ số 3-2”.

Chủ nhân bài đăng năm 2021 mới trả lời vào chính bài đăng của mình, và được xem đến hơn 2 triệu lượt. (Ảnh chụp màn hình X).

Tất nhiên đến hiện tại thì chưa ai biết được tỉ số trận Chung kết để xác nhận dự đoán tỉ số trên là đúng hay sai, nhưng điều đáng chú ý là làm sao vào năm 2021, một người có thể biết chính xác là ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina sẽ gặp nhau trong trận Chung kết World Cup 2026?

Có thật đây là một “lời tiên tri” chuẩn xác trong bóng đá?

Trang Marca gọi đây là hiện tượng “người du hành vượt thời gian trong bóng đá": Một số người dự đoán điều gì đó về các trận đấu, để rồi dự đoán đó trở thành sự thật.

Nhưng theo trang Marca và Football365 thì bài đăng trên chưa thể chứng minh người đăng có khả năng “tiên tri”.

Các trang này giải thích, có một “tiểu xảo” từng được nhắc đến là chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư, đăng nhiều dự đoán khác nhau, sau đó khi có một dự đoán trở thành sự thật thì xóa các dự đoán sai rồi để tài khoản ở chế độ công khai để nhiều người thấy được mỗi dự đoán đúng.



Chưa thể xác định dự đoán về tỉ số trận Chung kết World Cup 2026 là đúng hay không. Ảnh minh họa: AP Photo.

Hiện chưa có bằng chứng là tài khoản được nói đến ở trên đã sử dụng "tiểu xảo" này. Vì vậy, đây mới chỉ là một khả năng, bên cạnh khả năng người viết đơn giản là đã đưa ra một dự đoán và tình cờ đúng một phần (về tỉ số thì chưa chắc).

Trận Chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 2h sáng ngày 20/7/2026 theo giờ Việt Nam. Sau khi trận đấu diễn ra thì mới xác định được rằng “lời tiên tri” trên có phải là một trong những dự đoán “huyền thoại” trong lịch sử bóng đá hay không.