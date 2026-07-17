Cậu bé từng "bị ép" chụp ảnh cùng Messi, giờ đối đầu đàn anh tại CK World Cup 2026

HHTO - Từng "khó chịu" khi chụp ảnh với Messi, cậu bé này giờ đã trở thành siêu sao bóng đá, cùng đội tuyển Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết World Cup 2026.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina tại vòng Chung kết World Cup 2026 được mong chờ bởi khán giả toàn cầu, đặc biệt khi còn có những câu chuyện tái hợp thú vị và đầy cảm xúc. Bên cạnh bức ảnh định mệnh giữa Lionel Messi và Lamine Yamal, khi siêu sao người Argentina tắm cho cậu bé lúc nhỏ, đội hình "La Roja" còn một cái tên khác - Dani Olmo cũng sở hữu mối duyên nợ đầy hài hước với đàn anh.

Cậu bé 8 tuổi "từ chối" chụp ảnh cùng huyền thoại

Câu chuyện diễn ra vào năm 2007, khi Dani Olmo mới là một cậu nhóc 8 tuổi và chưa gia nhập lò đào tạo danh tiếng La Masia. Olmo từng kể lại rằng, trong một lần đi xem trận đấu do bố anh chỉ đạo tại Castelldefels, một người bạn của bố anh tiến lại gần và hào hứng thông báo: "Này Dani, lại đây nào. Cháu sẽ không tin được đâu. Cháu có thể chụp ảnh chung với Lionel Messi đấy".

Vào thời điểm đó, Messi đã là một ngôi sao đang lên trong đội hình CLB Barcelona. Hàng triệu đứa trẻ trên thế giới đều khao khát có được một giây phút đứng cạnh anh, nhưng Dani Olmo thì ngược lại. Olmo lúc ấy tỏ ra dửng dưng và trả lời: "Không, cảm ơn. Cháu muốn tiếp tục chơi bóng. Chỉ là một bức ảnh thôi mà".

Olmo thậm chí đã trao cho Messi một ánh nhìn kiểu "làm nhanh cho xong". Bất chấp sự phản kháng đó, người lớn vẫn kéo cậu lại để đứng cạnh Messi, tạo nên một bức ảnh kỷ niệm để đời.

Bức ảnh Dani Olmo "bị ép" chụp cùng Messi năm xưa.

Truyền thông ngày nay thường đùa rằng, có một "lời nguyền" kỳ lạ về bóng đá, đó là bất kỳ đứa trẻ nào chụp ảnh cùng Messi lúc nhỏ, khi lớn lên đều sẽ trở thành siêu sao sân cỏ. Và trường hợp của Olmo lẫn Lamine Yamal được sử dụng để minh chứng cho điều đó.

Sự tôn sùng dành cho huyền thoại bóng đá

Nhiều năm trôi qua, cậu bé bướng bỉnh ngày nào giờ đã trưởng thành. Bên cạnh đó, cái nhìn mà Dani Olmo dành cho Messi cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Chia sẻ về đàn anh trong một phỏng vấn và từng được trang thông tin Barcelona đăng tải, Dani Olmo ca ngợi: "Leo Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Tôi biết anh ấy không phải là một hộ công theo nghĩa truyền thống, nhưng anh ấy có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên sân. Tôi đã luôn dõi theo anh ấy từ khi còn là đứa trẻ, xem tất cả các trận đấu của anh ấy và cố gắng học hỏi".

Olmo dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ cho Messi.

Từ một cậu nhóc từng có cơ hội chụp ảnh cùng, Dani Olmo giờ đây chuẩn bị bước vào trận đấu lớn nhất sự nghiệp tính đến hiện tại, đối đầu trực diện với thần tượng của mình. Trận Chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina từ đó tràn đầy cảm xúc cá nhân, là lúc để những nhân tố năm xưa thể hiện bản lĩnh của mình trước huyền thoại.

Hành trình kiên cường của một ngôi sao lớn

Sinh năm 1998 tại xứ Catalan, Dani Olmo được đánh giá tài năng bóng đá thiên bẩm. Anh từng có thời gian tập luyện tại đội trẻ Espanyol trước khi chuyển sang học viện La Masia của Barcelona, và gắn bó tại đây suốt 7 năm. Tuy nhiên, thay vì chọn con đường bằng phẳng tại quê nhà, Olmo đã có quyết định chuyển sang Croatia thi đấu cho Dinamo Zagreb. Năm 2020, anh chuyển tới RB Leipzig, khẳng định vị thế là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu Bundesliga và chính thức ra mắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở tuổi 21.

Tại vòng Bán kết Euro 2024, anh đã đóng một vai trò vô cùng lớn trong hành trình tiến sâu của Tây Ban Nha. Thật điên rồ khi nghĩ rằng, nếu Pedri không không gặp chấn thương, Olmo có lẽ đã không có nhiều "đất diễn" đến thế. Giờ đây, anh đã sẵn sàng viết tiếp chương kỳ diệu nhất trong sự nghiệp của mình trong trận Chung kết World Cup 2026, khi tuyển Tây Ban Nha vươn lên trở thành đối thủ sừng sỏ và có nhiều cơ hội chiến thắng.