Clip Xoài Non kể chuyện lấy "streamer giàu nhất Việt Nam" được "đào" lại

HHT - Sau khi phát hiện Xemesis từng hủy theo dõi Xoài Non (giờ đã theo dõi trở lại) thì netizen bắt đầu chú ý lại một lần Xoài Non từng lên truyền hình tâm sự về cái mác “vợ của streamer giàu nhất Việt Nam”.

Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu) nhiều năm nay đã được biết đến là "streamer giàu nhất Việt Nam" và còn Xoài Non (Phạm Thùy Trang) là hotgirl nổi tiếng trên mạng nhờ nhan sắc xinh đẹp như lai Tây (dù cô là người thuần Việt 100%).

Khi hai người kết hôn vào năm Xoài Non 18 tuổi, cô dâu càng được chú ý khi mặc bộ váy cưới đắt giá lên đến 30 tỷ đồng đính kết 6 viên kim cương cỡ lớn. Đến bây giờ, chiếc váy Xoài Non mặc vẫn được xem là mẫu váy cưới đắt giá nhất nhì showbiz Việt.

Hiện giờ, Xoài Non đã trở thành ngôi sao trên mạng xã hội, gương mặt nổi bật trong các sự kiện và tham gia các phiên livestream bán hàng. Hai vợ chồng Xemesis và Xoài Non cũng kinh doanh nhiều quán ăn đông khách. Xoài Non được ví như nàng Lọ Lem khi là cô gái học chưa hết cấp 3, gia đình khó khăn nhưng nay có cuộc sống như trong mơ khi xinh đẹp, nổi tiếng, kết hôn với thiếu gia giàu có.

Nhưng trong một talkshow diễn ra từ năm 2021, khi ấy Xoài Non vừa làm đám cưới được một năm và mới 19 tuổi thì cô đã trải lòng về cuộc hôn nhân ngỡ như đầy màu hồng của mình.

Xoài Non thừa nhận cô gặp nhiều thị phi, bị bảo là không cùng đẳng cấp với chồng. Bởi Xemesis du học nước ngoài còn Xoài Non nghỉ học từ cuối năm lớp 10. Thời điểm ấy, Xoài Non gặp nhiều chuyện không vui xảy đến, lại thấy cố gắng học nhưng kết quả nhận về không như mong muốn nên từ bỏ chuyện học.

Từ đó mà mọi người hay so sánh cô với ông xã, cho rằng cô sống dựa vào chồng giàu. Có lần, Xoài Non bức xúc lên tiếng rằng "Học dốt mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu không?" và sau đó, cô đã phải xin lỗi vì phát ngôn có phần thiếu kiềm chế cảm xúc này.

Xoài Non cũng khẳng định cô độc lập tài chính với chồng, và có nhiều nguồn thu nhập từ làm mẫu ảnh, đăng bài quảng cáo trên trang cá nhân, gắn link liên kết rồi livestream bán hàng. Xoài Non rất hạn chế dùng tiền của chồng vì sợ mang tiếng, và luôn nỗ lực kiếm tiền đến mức trong một buổi livestream mới đây, khán giả đã thấy Xoài Non dù rất mệt mỏi, thiếu tỉnh táo trước ống kính nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc.