Dù không chia sẻ, Bình An vẫn lộ hành động tinh tế khi mắc kẹt trong đám cháy

HHT - Dù Bình An không kể nhiều về những gì đã xảy ra trong đám cháy tối 17/5 nhưng qua một video mà người khác ghi lại, netizen mới biết nam diễn viên giữ bình tĩnh tốt và ứng xử tinh tế như thế nào.

Vào khoảng 22h ngày 15/7, một tổ hợp giải trí ở đường Láng (Hà Nội) nằm ở tòa nhà cao 4 tầng đã xảy ra hỏa hoạn, lửa bốc ra từ phòng gym ở tầng 2 và sau đó lan lên tầng 3 và 4. Khi đám cháy xảy ra, hàng chục người đang chơi bi-a, chơi game ở các tầng trên đã chia thành hai hướng, có người vượt qua đám lửa ở tầng 2 để chạy xuống tầng 1, có người chọn cách chạy lên tầng mái tôn chờ lực lượng cứu hỏa. Trong số đó, có cả Bình An và khi đang mắc kẹt trên sân thượng, nam diễn viên đã cập nhật ảnh selfie cùng chia sẻ rằng “Đây sẽ là một cảm giác mà tôi không bao giờ quên”.

Sau đó, Bình An cùng mọi người đã được giải cứu an toàn. Bản thân Bình An cũng nhanh chóng thông báo trên trang cá nhân để khán giả đỡ lo lắng, đồng thời ẩn đi bức ảnh chụp selfie trên nóc tòa nhà đang cháy. Nhưng mới đây, netizen lại phát hiện một video ghi lại những gì diễn ra khi mọi người đang mắc kẹt trên nóc tòa nhà vào lúc đám cháy diễn ra.

Bình An vô cùng bình tĩnh khi nhờ người dân ở các tòa nhà bên cạnh giúp đỡ. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy tới hiện trường để đưa mọi người xuống đất, Bình An tham gia hỗ trợ phụ nữ xuống thang trước và đứng cạnh chỉ dẫn từng bước rất cẩn thận. Xem video này, ai cũng tấm tắc khen Bình An tự trang bị kỹ năng sống rất tốt. Trong tình huống ai cũng hoang mang, dễ bị lo lắng quá mức thì Bình An vẫn giữ được bình tĩnh và liên tục trấn an mọi người.

Dưới video, nhiều người thú nhận từ nay sẽ có cái nhìn khác về Bình An, khen Á hậu Phương Nga có người chồng vừa đẹp trai vừa có tính cách tinh tế.