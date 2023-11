Cô Đơn Đã Quá Bình Thường: Miu Lê có cần vượt qua "cái bóng" Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay?

HHT - Hết hóa thân thành Tôn Ngộ Không, SEVENTEEN tái xuất với hình ảnh “Thần Âm Nhạc” ở mini album thứ 11. Vượt qua một số sự việc không may xảy ra trước thềm comeback, SEVENTEEN tự xô đổ thành tích của chính mình.

HHT - “Strong Girl Nam Soon” là phần phim ngoại truyện của “Strong Woman Do Bong Soon” ăn khách do Park Bo Young và Park Hyung Sik diễn chính. Bộ phim đã có khởi đầu thuận lợi khi rating mở màn vượt mặt “chị gái”.

HHT - Phim tài liệu "Taylor Swift: The Eras Tour" đã được phát hành trên toàn cầu sớm hơn một ngày so với dự kiến do nhu cầu khổng lồ của người hâm mộ. Những khán giả tham gia buổi công chiếu đã có những review đầu tiên về "bom tấn" này.