Sự thật về bức ảnh chụp mỹ nhân cổ trang Tống Tổ Nhi khiến khán giả hoảng hốt

HHTO - Quả thực là ai nhìn vào bức ảnh này cũng giật mình vì diện mạo gày gò đến đáng lo ngại của Tống Tổ Nhi. Nhưng có thật là mỹ nhân cổ trang đang sụt cân không phanh?

Tống Tổ Nhi là mỹ nhân đình đám trong showbiz Hoa ngữ, sở hữu nét đẹp thanh tú, nhỏ nhắn rất hợp với phim cổ trang. Dù là tạo hình nào thì cô cũng xinh đẹp nổi bật với gương mặt như búp bê. Nhưng từ đầu năm 2026 đến giờ, Tống Tổ Nhi liên tục khiến khán giả lo lắng khi ngày càng gầy gò.

Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại gây chú ý với thân hình gầy đến trơ xương, đôi chân lẫn cánh tay khẳng khiu, gương mặt có phần hốc hác. Ai nhìn thấy Tống Tổ Nhi cũng giật mình và lo cho sức khỏe của cô. Bởi sau khi trở lại showbiz, nữ diễn viên làm việc không ngừng nghỉ, đóng phim liên tục chưa kể còn tham dự sự kiện, quay quảng cáo.

Tống Tổ Nhi vừa quay xong Biểu Muộn Vạn Phúc đã xuất hiện ở trường quay phim Nhập Cuộc, hiện giờ lại đang làm nữ chính phim Tư Cung Lệnh và gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cư dân mạng cho rằng cô cần tăng cân để đảm bảo sức khỏe, nhất là khi lịch trình quay phim dày đặc.

Mới đây nhất, Tống Tổ Nhi lại gây xôn xao với cánh tay gầy đến mức khó tin, thân hình chỉ còn da bọc xương. Nhưng người hâm mộ đã nhanh chóng phát hiện những bức ảnh này đã qua chỉnh sửa. Dựa vào các đoạn video mà khán giả ghi lại được, vóc dáng Tống Tổ Nhi tuy mảnh mai nhưng không đến mức gầy hốc hác như thế kia.

Fan của Tống Tổ Nhi cũng lấy ảnh chụp hậu trường phim Tư Cung Lệnh để chứng minh nữ diễn viên nhìn vẫn ổn, dù có nhỏ nhắn hơn trước đây thì vẫn không phải gầy như mới ốm dậy. Trước nghi vấn Tống Tổ Nhi mắc bệnh chán ăn hoặc sức khỏe có vấn đề, người hâm mộ bênh vực rằng nữ diễn viên vẫn hoàn thành lịch trình làm việc cho thấy cô vẫn ổn.