Gợi ý những kiểu nail đẹp và màu sắc hợp với từng hình dáng móng tay

HHTO - Nếu không phải dịp gì quá đặc biệt, thì bộ nail đồng hành cùng bạn mỗi ngày càng phù hợp với hình dáng móng tay bao nhiêu thì nhìn càng có duyên bấy nhiêu.

Kiểu móng tự nhiên

Với những nàng thích sơn móng đơn sắc, hãy chọn những tone màu nude, trắng sữa trang nhã, phù hợp để móng hằng ngày.

Kiểu móng đơn giản nhất trong tất cả các kiểu móng, nhưng cũng là kiểu móng được yêu thích nhất. Phom móng tròn bằng, để dài hay ngắn đều được. Tùy cơ địa từng ngón tay, bạn có thể để móng đến một chiều dài phù hợp, khiến đôi bàn tay trông dài và thon gọn hơn mà vẫn giữ được vẻ giản dị.

Kiểu móng Pháp thanh lịch được cho là phù hợp nhất với móng tự nhiên, nhìn trang nhã và cổ điển mọi lúc. Với những nàng thích sơn móng đơn sắc, hãy chọn những tone màu nude, trắng sữa trang nhã, phù hợp để móng hằng ngày.

Kiểu móng hạnh nhân

Đây là dáng móng đẹp nhất với những nàng thích để móng dài vừa phải.

Dáng móng hình bầu dục với phần chóp mềm mại và càng nhọn về phía đầu, trông giống hạt hạnh nhân, đây là dáng móng đẹp nhất với những nàng thích để móng dài trung bình, vừa phải.

Bảng màu trung tính như trắng, đen, xanh mực, đỏ đô... để có thể làm nổi bật các góc độ từ tròn đến nhọn của bộ móng. Kiểu móng này khi lên màu ombre cũng rất đẹp và hoàn hảo hơn.

Kiểu móng Squoval

Đây là kiểu móng kết hợp giữa hình vuông và hình bầu dục, dũa khéo léo sẽ có được một dáng móng cổ điển tinh tế. Với móng squoval, chiều dài hơn trung bình một chút sẽ đẹp và thời trang hơn.

Với móng squoval, chiều dài hơn trung bình một chút sẽ đẹp và thời trang hơn.

Kiểu móng squoval cũng là nền tảng hoàn hảo cho hầu hết mọi thiết kế chi tiết, phức tạp. Còn nếu để móng hằng ngày, sơn đơn sắc hoặc sơn đầu móng là thích hợp nhất