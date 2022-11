Công ty tuyên bố Chuu có thể tung bằng chứng nếu thấy bất công khi bị loại khỏi LOONA

Rồng Xanh 2022: Go Kyung Pyo gây "bão mạng", là khán giả nhưng "cháy" hơn cả NewJeans, Zico HHT - "React" của ngôi sao "Bỗng Dưng Trúng Số" Go Kyung Pyo được máy quay ghi lại khi thưởng thức màn trình diễn của NewJeans và Zico khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả vì vừa hài hước vừa đáng yêu, nhìn không khác fan khi xem idol.

Hậu chia tay Camila Cabello, Shawn Mendes đón tình yêu mới bên nữ bác sĩ chênh 26 tuổi? HHT - Hậu chia tay giọng ca Camila Cabello, nam ca sĩ "There's Nothing Holdin' Me Back" chia sẻ mong muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Có vẻ giờ đây Shawn Mendes đã sẵn sàng chào đón tình yêu mới của đời mình.

BLACKPINK lập kỉ lục với tour Bắc Mỹ, giữ vững vị trí "gà đẻ trứng vàng" hàng đầu nhà YG HHT - BLACKPINK một lần nữa chứng minh tiềm năng của một nhóm nhạc nữ hàng đầu, sau khi kết thúc thành công chuỗi concert diễn ra ở Bắc Mỹ với những con số đáng ngưỡng mộ.

NÓNG: Ngô Diệc Phàm bị phạt 13 năm tù, trục xuất khỏi Trung Quốc HHT - Theo kết quả xét xử trong phiên sơ thẩm của tòa án quận Triều Dương (Bắc Kinh), Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù và bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Rộ tin sao nữ sau 85 hẹn hò sao nam đang lên: Angelababy và Lâm Nhất nằm trong vòng suy đoán HHT - Dựa vào những thông tin mập mờ mà blogger đưa ra, cư dân mạng Trung suy đoán Angelababy và Lâm Nhất chính là 2 ngôi sao trong tin đồn hẹn hò.

"Người đẹp Gangnam" bản Thái: Baifern là nữ chính, nam chính có "gây mê" như Cha Eun Woo? HHT - "My ID Is Gangnam Beauty" (Người Đẹp Gangnam) bản Thái dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2023. Cặp đôi chính sẽ do Win Metawin và Baifern Pimchanok đảm nhận. Nếu bản Hàn, khán giả mê mẩn nhất với nhan sắc của nam chính Cha Eun Woo, thì với bản Thái, nữ chính Baifern lại chiếm spotlight.

HBO Max rục rịch sản xuất “ngoại truyện” Harry Potter: Chưa kịp ăn mừng fan đã thất vọng HHT - Đã đến lúc Thế giới Phù thủy quay trở lại với một phần phim mới? Có tin đồn HBO Max đang rục rịch sản xuất phần phim ngoại truyện “Harry Potter”, kể tiếp những gì còn chưa kể.

Phim chưa ra mắt, James Cameron đã gọi "Avatar 2" là thảm họa kinh doanh, chuyện gì đây? HHT - “Avatar: The Way of Water” là một trong những tác phẩm điện ảnh được mong chờ nhất trong suốt 13 năm qua, thế nhưng câu chuyện hậu trường của nó lại không hề yên bình chút nào!