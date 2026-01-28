Đã sang mùa Xuân 2026, Mỹ Tâm tính toán gì khi chưa chốt ngày chiếu phim Tài?

HHTO - Chắc hẳn việc ém ngày chiếu chính thức là một nước cờ đã được tính toán kỹ lưỡng của Mỹ Tâm.

Nếu như trong âm nhạc, Mỹ Tâm thường giới thiệu các đêm nhạc của cô từ sớm trước vài tháng thì với điện ảnh, nữ ca sĩ thích chơi chiêu bất ngờ. Chẳng hạn như làm đạo diễn cho Chị Trợ Lý Của Anh nhưng Mỹ Tâm lại ẩn thân dưới tên Mira Dương, khiến khán giả tò mò không hiểu nhân vật lạ hoắc này là ai mà lại kéo được Mỹ Tâm chịu đóng vai chính.

Mỹ Tâm từng ẩn thân dưới nghệ danh Mira Dương

Hoặc Chị Trợ Lý Của Anh là phim Việt đầu tiên có 2 cái kết và được phát hành thương mại hai lần. Sau khi thấy khán giả phàn nàn cái kết của bản chiếu đầu tiên chưa có hậu, Mỹ Tâm đã chiều ý mọi người để tung ra phiên bản khác với một đoạn kết mới.

Đến bây giờ, Mỹ Tâm lại tái xuất với dự án Tài, lần này là Mai Tài Phến làm đạo diễn chứ không phải Mira Dương. Dù Mỹ Tâm vẫn ém nhẹm vai trò của mình, các poster đầu tiên cũng chỉ thấy Mai Tài Phến, Kiều Trinh rồi NSƯT Thúy Hạnh xuất hiện thì ai cũng biết cô là nhà sản xuất kiêm diễn viên.

Phim Tài vẫn chưa xác định ngày công chiếu

Nhưng ngạc nhiên nhất là từ khi công bố dự án đến bây giờ, phim Tài chỉ ghi thời điểm phát hành là “Mùa Xuân 2026”, có nghĩa là ngày chiếu đã đến rất gần. Thường thì sát mốc công chiếu, nhà sản xuất luôn xác định cụ thể ngày tháng để khán giả biết, cũng như hệ thống rạp chiếu phim và các phim đối thủ nắm được tình hình.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trên phim trường

Còn Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn áp dụng chiêu “ém hàng”, càng gây tò mò nhiều hơn. Netizen đoán rằng cặp đôi chọn phát hành vào tháng 3, vẫn trong mùa xuân tuy nhiên khi đó dư âm phim Tết bắt đầu hạ nhiệt. Nhìn lại những năm trước, nhiều phim Việt ra mắt tháng 3 đều có doanh thu ổn, chưa kể sức hút từ cái tên Mỹ Tâm vẫn cực mạnh, đủ là bảo chứng doanh thu cho phim Tài.