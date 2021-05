Đã xác định được ngày và khoảng rơi của tầng tên lửa Trung Quốc đang bay “mất kiểm soát”

HHT - Một tầng từ chiếc tên lửa của Trung Quốc đang bay mất kiểm soát quanh Trái Đất và sắp rơi. Sau vài ngày theo dõi, hiện phía Mỹ đã đưa ra những dự đoán mới nhất về thời gian và địa điểm rơi của tầng tên lửa nặng 21 tấn này, đồng thời, họ cũng kêu gọi các nước có “hành vi không gian có trách nhiệm”. Vậy tầng tên lửa đó sẽ rơi vào khi nào, và được dự tính rơi xuống đâu?

Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ đang theo dõi những mảnh vỡ từ chiếc tên lửa Long March 5B (Trường Chinh 5B), tuần trước được phóng để xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc. Tầng tên lửa dài 30 mét này được coi là một trong những mảnh vỡ lớn nhất từ vũ trụ rơi xuống Trái Đất.

Theo phía Mỹ thì tầng tên lửa đó sẽ rơi vào ngày thứ Bảy (8/5). Đồng thời, Nhà Trắng đưa ra lời kêu gọi: “Chúng tôi muốn phối hợp với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy… những hành vi không gian có trách nhiệm”.

Về điểm rơi, Aerospace Corp, công ty hàng không vũ trụ phi lợi nhuận của Mỹ, dự đoán rằng, (các) mảnh vỡ sẽ rơi xuống Thái Bình Dương, gần đường xích đạo. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho rằng “không thể chỉ ra chính xác” điểm rơi, mà phải chờ đến khoảng vài giờ trước khi (các) mảnh vỡ rơi xuống thì mới nói được.

Truyền thông ở Trung Quốc thì viết, vỏ ngoài bằng hợp kim nhôm “mỏng” của tên lửa sẽ dễ dàng cháy hết trong khí quyển, nên không có nguy cơ gì mấy.

Ngược lại, Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn của ĐH Harvard (Mỹ), lại dự đoán một số mảnh của tầng tên lửa sẽ không cháy hết, và vụ việc này sẽ “tương tự vụ tai nạn của một máy bay nhỏ, (với các mảnh) rải rác trong khoảng 100 dặm”. Ông McDowell cũng nói: “Lần trước, khi một tên lửa Long March 5B được phóng, cuối cùng đã có nhiều thanh kim loại to và dài lao xuống, làm hỏng vài tòa nhà ở Bờ Biển Ngà đấy thôi… Những thứ nặng hơn 10 tấn mà rơi không kiểm soát từ trên trời xuống đều rất nguy hiểm”.

Đây là video tầng tên lửa đang bay "mất kiểm soát", dự kiến sẽ rơi vào ngày thứ Bảy, 8/5, giờ Mỹ (Nguồn: The NStew):

Các hệ thống theo dõi vệ tinh khác cũng đã dò ra tầng tên lửa dài 30 mét, rộng gần 5 mét, đang bay với tốc độ hơn 6,4km/ giây, tức là rất nhanh. Hiện tầng tên lửa này được gọi tên là 2021-035B.

Hồi đầu tháng 4, một số mảnh từ tên lửa Falcon 9, được phóng bởi công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk, cũng rơi xuống các trang trại ở bang Washington và bờ biển bang Oregon của Mỹ, may mà không người nào bị thương. Mà theo ông McDowell thì tầng tên lửa Long March 5B sắp rơi lần này còn to gấp 7 lần so với tầng của tên lửa Falcon 9 đã từng rơi.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Mỹ là Mike Howard nói, họ đang liên tục theo dõi và cập nhật vị trí của tầng tên lửa đang bay không kiểm soát, và họ sẽ cung cấp thêm thông tin “ngay khi có”.

Thục Hân