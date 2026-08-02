Dàn sao 'khủng' đổ bộ tuần lễ chào tân sinh viên FPT Polytechnic

Sự kiện quy tụ Da LAB, OgeNus, Dangrangto… cùng chuỗi gian hàng trải nghiệm, teambuilding đa sắc màu đã mang đến cho các tân sinh viên K22.3 FPT Polytechnic những kỷ niệm đáng nhớ ngay trong tuần đầu bước chân vào giảng đường.

Không khí tại các cơ sở FPT Polytechnic trên toàn quốc trong đợt nhập học tháng 7 vừa qua trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhằm giúp các tân sinh viên K22.3 nhanh chóng làm quen với môi trường mới, nhà trường đã triển khai chuỗi sự kiện Orientation Day - Tuần lễ định hướng với hàng loạt hoạt động quy mô, biến những ngày làm thủ tục đầu tiên thành một đợt sinh hoạt chung rực rỡ sắc màu.

Bước đệm đầu tiên ở môi trường mới

Khác với hình ảnh ngày nhập học thông thường chỉ gói gọn trong hồ sơ, giấy tờ và những hàng người nối đuôi nhau chờ xác nhận thông tin, Orientation Day tại FPT Polytechnic được thiết kế như một chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế. Ngay từ sớm, không khí tại các cơ sở đã rộn ràng khi chào đón hàng nghìn tân sinh viên cùng phụ huynh đến hoàn tất thủ tục và tham gia chương trình chào mừng.

Nhằm mang lại dấu ấn riêng, mỗi cơ sở lựa chọn cách thiết kế khu vực trải nghiệm linh hoạt và đa dạng. Tại đây, các tân binh K22.3 có thể tham gia các gian hàng ẩm thực, trải nghiệm chuỗi trò chơi tương tác, góc check-in độc đáo cũng như giao lưu cùng các câu lạc bộ sinh viên. Các hoạt động này không chỉ mang đến không khí nhộn nhịp mà còn giúp tân sinh viên nhận về những phần quà lưu niệm mang đậm dấu ấn của nhà trường.

Các gian hàng trải nghiệm đa dạng đến từ các bộ môn tại FPT Polytechnic thu hút đông đảo tân sinh viên K22.3 tham gia.

Bên cạnh các gian hàng, một số cơ sở còn kết hợp thêm các hoạt động ngoài trời như camping hay trò chơi teambuilding tập thể. Sự đồng hành và hướng dẫn nhiệt tình từ các anh chị khóa trên đã giúp tân sinh viên nhanh chóng cởi mở, bắt chuyện và tìm thấy những người bạn hợp cạ ngay trong những ngày đầu đến trường.

Đúng như tên gọi, Orientation Day không chỉ dừng lại ở vai trò một sự kiện chào đón đơn thuần. Đây là ngày định hướng, giúp các tân binh hình dung rõ hơn về cuộc sống sinh viên chủ động, nhiều năng lượng và sẵn sàng cho chặng đường học tập phía trước.

Giai điệu kết nối và những tình bạn mới

Bên cạnh chuỗi hoạt động trải nghiệm, điểm thu hút đông đảo tân binh nhất chính là các chương trình âm nhạc và đại nhạc hội hoành tráng. Tại nhiều cơ sở, sự xuất hiện của các nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Da LAB, OgeNus, Dangrangto hay Nguyễn Hùng đã mang đến những màn trình diễn cuốn hút. Hàng nghìn tân sinh viên đã cùng hòa giọng trong những bản hit quen thuộc và hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động.

Sân khấu bùng nổ với sự xuất hiện của nhóm Da LAB, cuốn hút hàng nghìn tân sinh viên hòa giọng theo những bản hit quen thuộc.

Trong không gian âm nhạc sôi động, những e ngại ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự cởi mở. Các bạn trẻ dễ dàng bắt chuyện, nhún nhảy theo giai điệu và ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm đầu tiên của đời sinh viên. Chưa dừng lại ở đó, các phiên bốc thăm may mắn Lucky Draw cũng được tổ chức đan xen trong chuỗi sự kiện, mang đến cơ hội sở hữu những món quà công nghệ giá trị như laptop, máy tính bảng hay máy ảnh, khiến bầu không khí tuần lễ nhập học luôn giữ được sự hào hứng.

Tại một số cơ sở, buổi gặp mặt đội tuyển Esports FPT Polytechnic đã trở thành điểm hẹn thu hút, nơi các bạn trẻ đam mê tự tin hòa nhập và bắt nhịp môi trường mới

Bên cạnh yếu tố giải trí, giá trị thực tế mà tuần lễ Orientation mang lại chính là giúp tân sinh viên vơi đi sự bỡ ngỡ ban đầu. Bước sang một môi trường hoàn toàn mới, hầu hết các bạn trẻ đều có chút rụt rè khi phải rời xa gia đình, làm quen với bạn bè mới và phương pháp học tập ở bậc cao đẳng, đại học.

Vì vậy, chương trình được thiết kế đan xen giữa giải trí và định hướng thực tế. Tân sinh viên được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện cùng các thầy cô giảng viên bộ môn, lắng nghe chia sẻ từ đại diện các doanh nghiệp liên kết và tham quan thực tế tại các phòng thực hành, xưởng phần mềm hay studio chuyên ngành. Việc trực tiếp quan sát và tiếp xúc với không gian học tập thực tế giúp các bạn trẻ có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành học mà mình đã lựa chọn.

Phía sau những hoạt động nhộn nhịp, điều lớn nhất mà Orientation Day giữ lại cho tân sinh viên chính là cảm giác an tâm và sự kết nối. Chuỗi sự kiện không đơn thuần là một đợt sinh hoạt chào mừng, mà là cách FPT Polytechnic tạo nên "điểm chạm" đầu tiên với người học, nơi mỗi trải nghiệm ngay từ ngày đầu bước qua cổng trường đều được chăm chút kỹ lưỡng.

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