Nhiều bạn trẻ lựa chọn “gap year” giữa sự nghiệp: Dừng lại để đi được xa hơn

HHTO - Giữa guồng quay của KPI, deadline và những mục tiêu phải hoàn thành trước tuổi 30, ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn cho mình một "khoảng nghỉ giữa sự nghiệp". Không phải vì kiệt sức hay bỏ cuộc, bởi họ tin rằng đôi khi dừng lại đúng lúc cũng là một cách để đi xa hơn.

Khoảng dừng cần thiết sau những ngày "chạy deadline"

Ngọc Anh (25 tuổi, TP.HCM) quyết định nộp đơn xin nghỉ việc sau ba năm gắn bó với lĩnh vực truyền thông. Điều khiến bạn đưa ra lựa chọn này không phải vì ghét công việc hay gặp khủng hoảng tinh thần mà đơn giản là mong muốn cho bản thân một khoảng dừng cần thiết sau nhiều năm liên tục chạy theo những cột mốc đã được vạch sẵn.

"Mình nhận ra từ trước đến nay cuộc sống của mình gần như chưa từng có khoảng nghỉ. Mọi thứ luôn chạy theo một lịch trình có sẵn. Học xong thì đi làm, hết dự án này đến dự án khác. Khoảng nghỉ đó giúp mình nhìn lại xem điều gì thực sự khiến mình hứng thú và muốn theo đuổi lâu dài." - Ngọc Anh chia sẻ lý do "gap year".

Trong sáu tháng tạm dừng công việc, Ngọc Anh dành thời gian học tiếng Anh, đi du lịch và tham gia một số dự án cá nhân. Khi quay trở lại thị trường lao động, bạn lựa chọn một công việc mới phù hợp hơn với định hướng của bản thân.

Giống như Ngọc Anh, ngày càng nhiều người trẻ xem “gap year” giữa sự nghiệp như là cơ hội để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, khám phá bản thân và chuẩn bị cho những lựa chọn dài hạn hơn trong tương lai.

"Gap year" giữa sự nghiệp là cách để người trẻ chậm lại, yêu bản thân và chuẩn bị cho hành trình dài phía trước. Ảnh minh họa: Tổng hợp

Thành công theo định nghĩa của Gen Z

Nếu thế hệ trước thường gắn thành công với một lộ trình quen thuộc: Học tập, đi làm, thăng tiến và ổn định càng sớm càng tốt, thì nhiều Gen Z ngày nay lại đang viết nên một định nghĩa thành công khác cho riêng mình. Họ vẫn theo đuổi sự nghiệp nhưng không còn xem công việc là trung tâm duy nhất của cuộc sống. Bên cạnh những mục tiêu nghề nghiệp, Gen Z cũng dành sự quan tâm cho trải nghiệm cá nhân, sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và những giá trị riêng của bản thân.

Người trẻ hiện nay không còn xem công việc là thước đo duy nhất của thành công mà thay vào đó là trải nghiệm và nhu cầu cá nhân. Ảnh thực hiện bởi AI.

Theo khảo sát của Deloitte trên hơn 23.000 người trẻ tại 44 quốc gia, chỉ 6% Gen Z xem việc trở thành lãnh đạo cấp cao là mục tiêu nghề nghiệp hàng đầu. Thay vào đó, phần lớn ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như tìm kiếm ý nghĩa trong những gì mình theo đuổi. Đáng chú ý, 44% Gen Z cho biết họ từng rời bỏ một công việc vì cảm thấy không còn phù hợp với giá trị của bản thân.

Có lẽ vì vậy mà với nhiều người trẻ hôm nay, thành công không còn được đo bằng việc đi nhanh hơn người khác, mà là tìm được nhịp sống phù hợp với chính mình.

"Gap year" không còn là giấc mơ "màu hồng" nếu thiếu đi sự chuẩn bị

Dù “gap year” giữa sự nghiệp có thể là một điều cần thiết, thế nhưng với Gen Z đó vẫn là một quyết định cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi phía sau còn là câu chuyện về tài chính, trách nhiệm và cả sự chuẩn bị cho tương lai.

Minh Quân (24 tuổi, Hà Nội) cho biết dù từng nghĩ đến việc nghỉ việc một thời gian, bạn vẫn quyết định tiếp tục đi làm vì áp lực tài chính.

"Mình rất muốn dành vài tháng để đi đâu đó hoặc học thêm một kỹ năng mới. Nhưng hiện tại tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và trách nhiệm với gia đình khiến mình chưa thể đưa ra quyết định này. Với mình, gap year chỉ thực sự là khoảng nghỉ khi bản thân không phải lo lắng về tiền bạc", Minh Quân chia sẻ.

"Gap year" chỉ thật sự phát huy ý nghĩa khi được đặt trong một lộ trình cụ thể và rõ ràng. Ảnh được thực hiện bởi AI.

Trên thực tế, để có thể tạm rời xa công việc trong vài tháng hay một năm, người trẻ thường phải tích lũy một khoản tiết kiệm đủ an toàn, xác định rõ mục tiêu và lên kế hoạch cho khoảng thời gian nghỉ ấy. Nếu không có sự chuẩn bị, khoảng nghỉ được kỳ vọng sẽ giúp tái tạo năng lượng rất dễ trở thành một khoảng trống gây bối rối với nhà tuyển dụng trong CV và khiến việc quay trở lại thị trường lao động trở nên khó khăn.