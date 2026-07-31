Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026: Sinh viên Nhân văn trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em ở Tây Ninh

Xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có hệ thống sông, hồ dày đặc, khoảng hai phần ba diện tích tự nhiên của xã thuộc vùng lòng hồ Dầu Tiếng. Ngoài ra, địa phương còn có nhiều kênh rạch, ao hồ do người dân đào phục vụ sản xuất.

“Vào dịp hè, các em học sinh thường vui chơi tại các địa điểm như hồ Dầu Tiếng. Mùa hè là mùa khô khiến mực nước hồ rút xuống, để lộ nhiều hố bom chứa nước rất sâu, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước với các em”, anh Nguyễn Phương Qui, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chia sẻ. Vì vậy, chủ trương của địa phương là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống đuối nước cho người dân đang sinh sống tại xã.

Hơn 80 em nhỏ tham gia lớp học kỹ năng phòng, chống đuối nước do các bạn sinh viên tổ chức. Ảnh: Đội hình Chuyên Xung kích Tuyên Truyền.

Từ thực tế đó, các sinh viên đã xây dựng một buổi học về kỹ năng an toàn dưới nước dành cho học sinh địa phương. Trong gần hai giờ của buổi học, các em được tìm hiểu những tình huống dễ dẫn đến đuối nước, cách sử dụng áo phao, nguyên tắc không xuống nước khi không có người lớn đi cùng và các bước xử lý ban đầu khi phát hiện người gặp nạn. Không chỉ chăm chú lắng nghe, các em còn liên tục giơ tay trả lời câu hỏi và xử lý những tình huống giả định.

Dưới sự hướng dẫn của sinh viên, nhiều em lần đầu thực hành các kỹ năng sơ cứu cơ bản khi gặp người bị đuối nước. Với cách truyền đạt trực quan thông qua hình ảnh minh họa kết hợp hoạt động tương tác, lớp học đã thu hút hơn 80 học sinh ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Sinh viên hướng dẫn kỹ năng an toàn khi vui chơi gần khu vực sông hồ như mặc áo phao, đi cùng người lớn cho các em học sinh. Ảnh: Đội hình Chuyên Xung kích Tuyên Truyền.

Theo dõi con tham gia buổi học, chị Nguyễn Thị Phượng (ngụ ấp Suối Đá, xã Dương Minh Châu) cho biết địa phương có nhiều sông, hồ nên mỗi dịp hè, phụ huynh luôn thấp thỏm khi con em vui chơi gần khu vực mặt nước. “Các bạn sinh viên hướng dẫn rất dễ hiểu, lại cho các bé thực hành nên các con nhớ lâu hơn. Sau buổi học, phụ huynh chúng tôi cũng yên tâm phần nào vì các con đã biết thêm những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình”, chị Phượng chia sẻ.

Sau phần học kỹ năng, các sinh viên tiếp tục mang đến sân khấu kịch thiếu nhi Những búp măng non với vở diễn Biệt đội giải cứu rừng xanh. Thông qua những tình huống gần gũi, các nhân vật trên sân khấu liên tục nhắc nhở các em không tự ý xuống ao, hồ, sông, suối khi không có người lớn đi cùng và hướng dẫn cách ứng xử an toàn khi phát hiện người gặp nạn. Nhiều em nhỏ thích thú theo dõi, hào hứng trả lời các câu hỏi tương tác được lồng ghép trong suốt vở diễn.

Vở kịch "Biệt đội giải cứu rừng xanh" lồng ghép các tình huống giúp các em ghi nhớ kỹ năng an toàn dưới nước. Ảnh: Đội hình Chuyên Xung kích Tuyên Truyền.

Cô Nguyễn Hồng Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Văn Rạch (xã Dương Minh Châu), cho rằng việc đưa kiến thức vào các tiểu phẩm giúp học sinh dễ tiếp nhận hơn so với cách truyền đạt thông thường. “Các em vừa được xem kịch, vừa ghi nhớ những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Đây là cách tuyên truyền gần gũi và phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học”, cô Huệ nhận xét.

Bên cạnh lớp học kỹ năng phòng, chống đuối nước, Đội hình chuyên Xung kích Tuyên truyền đã triển khai nhiều công trình thiết thực tại xã Dương Minh Châu. Nổi bật là công trình thanh niên Thắp sáng vùng quê với 15 trụ đèn năng lượng Mặt Trời được lắp đặt dọc tuyến đường dài 1,2 km tại ấp Suối Đá, góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân vào ban đêm.

Ngoài ra, đội hình còn tổ chức sơn sửa Trường THCS Suối Đá, lắp đặt các bảng tuyên truyền trên địa bàn, triển khai hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân, đến thăm, trao quà cho các gia đình chính sách tại xã và tổ chức ngày hội thiếu nhi Những búp măng non cho các em nhỏ tại địa phương.

Các học sinh hào hứng tham gia phần hỏi đáp về kỹ năng phòng, chống đuối nước. Ảnh: Đội hình Chuyên Xung kích Tuyên truyền.

Bạn Phan Trần Công Thành, đội trưởng Đội hình chuyên Xung kích Tuyên truyền (Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026), cho biết các hoạt động được xây dựng từ nhu cầu thực tế của địa phương nhằm góp phần mang đến những công trình thiết thực cho cộng đồng. “Ngay từ những ngày khảo sát, đội hình đã trao đổi với chính quyền địa phương để xác định những nhu cầu cần ưu tiên. Chúng mình mong mỗi hoạt động, dù là một lớp học hay một công trình, đều giải quyết được một nhu cầu cụ thể và góp phần cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây”, bạn Thành chia sẻ.