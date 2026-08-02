Đi tìm hai chị em người Nga mất tích, cảnh sát Thái Lan phát hiện vụ án nghiêm trọng

HHTO - Trong khi điều tra vụ việc hai chị em người Nga mất tích ở tỉnh Chonburi, cảnh sát Thái Lan phát hiện 3 thi thể khác - là những người trong cùng một gia đình. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, không loại trừ khả năng còn nạn nhân khác.

Tóm tắt nhanh: · Việc điều tra vụ hai chị em người Nga mất tích ở Thái Lan đã dẫn đến việc phát hiện thi thể của một gia đình người Thái. · Cảnh sát Thái Lan đang mở rộng điều tra để xác định xem còn nạn nhân nữa hay không. · Thủ tướng Thái Lan trực tiếp theo dõi vụ việc và yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh.

Việc tìm kiếm hai chị em người Nga mất tích tại tỉnh Chonburi (Thái Lan) đã dẫn đến một phát hiện gây chấn động: Sau khi tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân người Nga, cảnh sát phát hiện 3 thi thể nữa bị chôn ngay gần đó.

Từ vụ mất tích đến phát hiện gây choáng váng

Vụ việc bắt đầu khi hai chị em người Nga là Diana Nazimova, 22 tuổi, và Roman Nazimov, 17 tuổi, bị phát hiện mất tích từ ngày 26/7, theo trang Bangkok Post.

Ngày 31/7, cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông liên quan đến vụ việc. 2 nghi phạm được gọi tên là Pong và Thong, khai rằng bọn họ đã sát hại hai chị em người Nga, mục đích là để cướp xe máy, theo trang The Star.

Thông báo của cảnh sát gồm ảnh của hai chị em người Nga mất tích và chiếc xe máy mà họ sử dụng lần cuối cùng. Ảnh: Bangkok Post.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai chị em người Nga, được chôn cùng nhau trong một khu rừng, theo trang The Nation Thailand.

Theo lời khai của Thong, anh ta và Pong tình cờ gặp hai chị em người Nga khi họ đang dừng xe bên đường.

Các nghi phạm được cho là đã giả làm cảnh sát, rồi khống chế các nạn nhân, đưa họ đến một khu vực rậm rạp rồi sát hại họ.

Chiếc xe máy của nạn nhân sau đó bị tháo rời. Theo lời khai của các nghi phạm, bọn họ đã cố bán một số bộ phận của xe máy, nhưng khi vụ mất tích thu hút sự chú ý của công chúng, bọn họ liền đem chôn các bộ phận đó.

Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân ở Chonburi. Ảnh: Amporn Sangkaew/ Bangkok Post.

Quá trình thẩm vấn các nghi phạm lại cho thấy sự liên quan tới vụ mất tích của một gia đình người Thái, gồm một cặp vợ chồng và con gái 18 tuổi của họ.

Một người thân của gia đình người Thái đã báo cảnh sát vào ngày 27/6 về việc ông Wichian, 53 tuổi, bà Chantana, 50 tuổi, và cô Nichapha, 18 tuổi, mất tích, khi không ai liên lạc được với họ.

Sau đó, thi thể của 3 người được tìm thấy bị chôn trong một đồn điền dừa, gần nơi phát hiện ra hai chị em người Nga.

Theo trang The Nation, Thong được cho là đã khai rằng 4 người - gồm anh ta, Pong, và 2 đồng phạm nữa là Ball và Fluke - đã đến nhà ông Wichian vào đêm khuya. Bọn họ giả làm cảnh sát, khống chế các nạn nhân rồi đưa đi trên xe ô tô của chính gia đình nạn nhân.

Lời khai được cho là của các nghi phạm cho biết, gia đình ông Wichian đã bị sát hại trước khi các nghi phạm lấy xe ô tô và điện thoại di động của họ. Các nhà điều tra cũng được cho biết rằng, chiếc xe này được dự định dùng để vận chuyển chất cấm, nhưng điều này chưa được xác minh.

Hiện tại, có 2 nghi phạm đã bị bắt giữ. Ảnh: Thai PBS.

Cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra

Cảnh sát đang xem xét liệu những sự việc trên - với tổng số nạn nhân là 5 người - có thể liên quan tới các vụ án khác hay không.

Cảnh sát cũng cho biết, Pong - được coi là nghi phạm chính - chỉ vừa mới ra tù được khoảng 2 tháng.

Thủ tướng Thái Lan trực tiếp theo dõi vụ việc

Những vụ án trên thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Thái Lan và cả quốc tế.

Ngày 1/8, sau khi tới các địa điểm ở Chonburi liên quan đến các vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã xin lỗi các du khách Nga và ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh, theo trang The Straits Times.

Thủ tướng Thái Lan (áo màu xanh sáng) chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra và kiểm tra. Ảnh: THE NATION/ ASIA NEWS NETWORK.

Ông Anutin nói, các nghi phạm "không chỉ sát hại 2 công dân nước ngoài, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của người dân Thái Lan trên cả nước". Do đó, Chính phủ sẽ phải trấn an cả du khách nước ngoài và công chúng rằng những sự việc tương tự sẽ không được phép tái diễn, ông Anutin khẳng định.

Ông Anutin cũng miêu tả các vụ án trên là đặc biệt tàn bạo, cho rằng thủ phạm không chỉ có ý định cướp tài sản mà còn quyết định sát hại các nạn nhân để tránh bị nhận dạng.

Việc điều tra các vụ án vẫn đang được tiếp tục.