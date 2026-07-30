Báo Singapore gọi một tuyển thủ Việt Nam là "Haaland của Hà Nội"

HHTO - Trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, truyền thông Singapore dành nhiều sự chú ý cho một cầu thủ đá vị trí tiền đạo của ĐT Việt Nam. Tờ The Straits Times mô tả cầu thủ này là "Haaland của Hà Nội", đồng thời cho rằng anh tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với tham vọng đi tiếp của "Những chú sư tử".

ĐT Singapore sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7 trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026. Dù đang dẫn đầu bảng với hai chiến thắng liên tiếp, đội bóng đảo quốc vẫn phải đối mặt thử thách lớn khi chạm trán nhà đương kim vô địch ĐT Việt Nam.

Trong bài phân tích trước trận, The Straits Times nhận định ĐT Singapore có lẽ vẫn chưa quên "cơn ác mộng" mang tên Nguyễn Xuân Son ở ASEAN Championship 2024. Tiền đạo gốc Brazil đã ghi 3 bàn sau hai lượt trận Bán kết, góp công lớn giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Singapore với tổng tỷ số 5-1 trước khi lên ngôi vô địch.

Ở giải đấu năm đó, Xuân Son không chỉ giúp ĐT Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 mà còn đoạt cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới với bảy bàn thắng.

Nguyễn Xuân Son (giữa) tập luyện cùng ĐT Việt Nam tại Hà Nội ngày 29/7. Tiền đạo gốc Brazil được xem là mối đe dọa lớn nhất trong cuộc đối đầu với Singapore vào ngày 31/7. (Ảnh: ST/Mark Cheong)

"Haaland của Hà Nội" có hiệu suất ghi bàn ấn tượng

Theo The Straits Times, với chiều cao 1,85 m, thể hình vượt trội cùng khả năng dứt điểm sắc bén, Nguyễn Xuân Son xứng đáng được ví là "Haaland của Hà Nội". Thậm chí, tờ báo này còn cho rằng tiền đạo của ĐT Việt Nam đang sở hữu hiệu suất ghi bàn còn ấn tượng hơn cả chân sút nổi tiếng Erling Haaland của ĐT Na Uy.

Sau khi ghi 1 bàn trong chiến thắng 7-0 trước ĐT Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, Xuân Son đã nâng thành tích lên 12 bàn sau 10 lần khoác áo ĐT Việt Nam.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo mang áo số 12 cho biết anh luôn đặt lợi ích tập thể lên trên thành tích cá nhân: "Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng. Ghi bàn là nhiệm vụ của một tiền đạo. Có những trận tôi không ghi được nhiều như mong muốn nhưng tôi luôn nỗ lực hết mình. Tôi có thể không giành danh hiệu Vua phá lưới, nhưng chỉ cần ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch thì tôi cũng hạnh phúc".

Nguyễn Xuân Son. (Ảnh: FBNV)

Từ Brazil đến ngôi sao số một của ĐT Việt Nam

Sinh ra tại thành phố Pirapemas (Brazil), Rafaelson từng trưởng thành từ các đội trẻ Bahia và Vitoria trước khi thi đấu tại Nhật Bản rồi Đan Mạch.

Năm 2020, anh gia nhập CLB Nam Định, sau đó lần lượt khoác áo Đà Nẵng và Bình Định. Tuy nhiên, chỉ khi trở lại Nam Định vào năm 2023, tiền đạo này mới thực sự bùng nổ khi ghi tới 61 bàn và có 10 kiến tạo sau 61 trận, góp công giúp đội bóng thành Nam vô địch V.League 2023/2024.

Cũng trong năm 2024, Rafaelson hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và lấy tên Việt là Nguyễn Xuân Son.

Xuân Son ghi 1 bàn thắng đóng góp vào chiến thắng 7-0 trong trận mở màn ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Timor Leste tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FBNV)

Dù chỉ đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam theo quy định của FIFA từ cuối tháng 12/2024, anh nhanh chóng chứng minh giá trị với hàng loạt bàn thắng ngay trong lần đầu dự ASEAN Championship.

Theo thống kê được The Straits Times dẫn lại, trong 10 lần ra sân cho ĐT Việt Nam, Xuân Son chỉ có 2 trận không ghi bàn, gồm trận chung kết lượt về ASEAN Championship gặp ĐT Thái Lan - nơi anh dính chấn thương gãy chân và trận giao hữu thắng Bangladesh hồi tháng 3/2026.

Tuyển Việt Nam còn nhiều "quân bài" nhập tịch chất lượng

The Straits Times cũng nhấn mạnh Xuân Son không phải cầu thủ gốc Brazil duy nhất khiến Singapore phải dè chừng. HLV Kim Sang-sik hiện còn sở hữu tiền vệ Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) và tiền đạo Geovane Magno (Nguyễn Tài Lộc), giúp ĐT Việt Nam có thêm nhiều phương án chiến thuật trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Cùng với Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc cũng là hai "quân bài" chất lượng của HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

Ở trận thắng ĐT Timor Leste, Xuân Son không chỉ ghi bàn mà còn thường xuyên lùi sâu làm bóng, phối hợp với Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ lập hat-trick để tạo nên thế trận áp đảo.

Theo The Straits Times, ĐT Việt Nam đang sở hữu phong độ rất cao với 14 chiến thắng liên tiếp và chuỗi 18 trận bất bại kể từ sau thất bại trước Thái Lan vào tháng 9/2024.

Trong khi đó, Singapore đã trải qua 16 trận liên tiếp không thắng Việt Nam kể từ sau chiến thắng 1-0 ở chung kết Tiger Cup 1998. Thành tích đối đầu trong giai đoạn này là 9 thất bại và 7 trận hòa.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu. "Chúng tôi vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Mục tiêu là bảo vệ chức vô địch nhưng trước mắt phải tập trung cho từng trận đấu. Muốn chiến thắng, toàn đội phải chiến đấu như một tập thể", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.