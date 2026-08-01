ĐT Việt Nam không có bàn thắng, vì sao HLV Kim đợi tới phút cuối mới thay người?

HHTO - Việc HLV Kim Sang-sik liên tiếp tung hai cầu thủ vào sân ở phút cuối cùng trong trận gặp ĐT Singapore khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn. Sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc đã trực tiếp lên tiếng lý giải về quyết định gây tranh cãi này.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore tại bảng A thuộc khuôn khổ ASEAN Cup 2026 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong bối cảnh đội tuyển gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, quyết định thay người rất muộn của HLV Kim Sang-sik khiến nhiều cổ động viên không khỏi thắc mắc.

Cụ thể, đến phút 90+2, HLV Kim Sang-sik mới đưa Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trần Việt Cường vào sân thay Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Chỉ khoảng 1 phút sau, trọng tài Hiroki Kasahara nổi hồi còi mãn cuộc.

HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định thay người ở phút bù giờ hiệp 2 của trận đấu. (Ảnh chụp màn hình)

Việc hai cầu thủ dự bị chỉ có rất ít thời gian thi đấu khiến nhiều người đặt câu hỏi về ý nghĩa của sự điều chỉnh này, nhất là khi đội tuyển vẫn đang cần tìm bàn thắng.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên bày tỏ sự khó hiểu, cho rằng đội tuyển Việt Nam cần tận dụng từng giây cuối trận để tìm bàn thắng nhưng HLV Kim lại thay người quá muộn. Nếu muốn thay thì đáng lẽ phải thay sớm hơn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng những sự thay người ở trận này gần như không mang lại hiệu quả.

HLV Kim Sang-sik nói gì?

Trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện muốn duy trì sự ổn định của đội hình, đặc biệt khi Nguyễn Quang Hải đang đảm nhiệm vai trò đội trưởng. "Chúng tôi muốn giữ sự ổn định của đội hình vì Quang Hải là đội trưởng. Việc đưa Thành Long vào sân ở những phút cuối có phần hơi muộn, nhưng đó không phải vấn đề quá lớn. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích để khắc phục những hạn chế còn tồn tại" - HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận thời điểm thay người có phần muộn, song cho rằng đây không phải nguyên nhân quyết định đến kết quả trận đấu. Theo ông, ban huấn luyện sẽ phân tích lại toàn bộ màn trình diễn để rút kinh nghiệm và cải thiện trong những trận đấu tiếp theo.

Dù vậy, lời giải thích của HLV Kim Sang-sik vẫn chưa hoàn toàn xua tan những tranh luận từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng khi đội tuyển gặp bế tắc trong khâu tấn công, những sự điều chỉnh về nhân sự cần được thực hiện sớm hơn để các cầu thủ dự bị có đủ thời gian tạo ra khác biệt, thay vì chỉ xuất hiện khi trận đấu gần kết thúc.