Bị gậy leo núi xuyên qua người, người đàn ông Mỹ vẫn tự đi bộ 16km xuống núi

HHTO - Một người đàn ông ở Mỹ bị gậy leo núi đâm xuyên người trong khi cố gắng chinh phục Đỉnh Granite. Trong tình trạng cây gậy xuyên người như vậy, người này vẫn tự đi bộ 16 km trong hơn 6 tiếng để xuống núi. Điều gì đã giúp anh ấy sống sót?

Tóm tắt nhanh: · Một người đàn ông ở Mỹ bị gậy leo núi đâm xuyên người nhưng vẫn tự đi bộ khoảng 16 km trong hơn 6 tiếng để xuống núi. · Anh có quyết định táo bạo như vậy sau khi tự đánh giá vết thương và cũng không muốn tốn nhiều tiền thuê trực thăng cứu hộ. · Các chuyên gia khuyên nếu gặp sự cố khi leo núi, cần tìm sự hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt.

Bị gậy leo núi đâm xuyên người vẫn quyết định tự xuống núi

Khi leo núi, không thể loại trừ những rủi ro. Nhưng một vụ tai nạn leo núi mới đây ở Mỹ thì đúng là hy hữu.

Anh David Cifaldi, 32 tuổi, trong chuyến chinh phục Đỉnh Granite - đỉnh núi cao nhất bang Montana - đã chẳng may trượt ngã và bị chính cây gậy leo núi dài hơn 1 mét của mình đâm xuyên qua vùng bên dưới cánh tay trái.

Sau khi tự xem xét tình trạng và nghĩ đến chi phí của việc gọi trực thăng cứu hộ, Cifaldi đưa ra một quyết định bất ngờ: Tự leo xuống núi.

Anh Cifaldi sau khi bị gậy leo núi đâm xuyên người. Ảnh: Jesse Ross via AP.

Theo CNN, anh Cifaldi vốn là y tá chuyên chăm sóc vết thương. Vì vậy, anh tự đánh giá được tình trạng của mình: Thấy mình ít đau, ít chảy máu, vẫn tỉnh táo và thấy cây gậy gần như không di chuyển; nên anh tin mình có thể tự đi bộ được.

6 tiếng vượt địa hình hiểm trở

Theo AP, Cifaldi và 2 người bạn bắt đầu hành trình xuống núi theo một con đường không được đánh dấu. Họ leo qua những tảng đá lớn, băng qua những bãi tuyết, xuyên qua cây cối rậm rạp để tìm đến đường mòn.

Sau hơn 6 giờ, họ đã đi khoảng 16 km, hạ độ cao khoảng 1.500 mét, và tới được nơi mà một người trong nhóm, tên là Jesse Ross, đã đậu xe.

"Lý do duy nhất khiến chúng tôi xuống được núi trong tình trạng như vậy là nhờ sự tự tin của Cifaldi" - Ross nói. Ross cũng cho biết, anh không làm trong ngành y tế nên chỉ có thể tin vào đánh giá của Cifaldi.

Sau đó, Ross lái xe đưa Cifaldi tới bệnh viện, nơi các bác sĩ lấy được cây gậy ra, băng bó cho Cifaldi, và bất ngờ chưa, anh ấy nhanh chóng đi làm trở lại.

Anh Cifaldi tại cơ sở y tế. Ảnh: Jesse Ross via AP.

Cifaldi nói: "Việc đội cứu hộ đến giúp là miễn phí, nhưng chuyến bay (trực thăng) thì không. Đó là một yếu tố khiến tôi quyết định tự cứu mình. Nhưng việc tôi có 2 người bạn tuyệt vời và chúng tôi có thể liên lạc với đội cứu hộ nếu có sự cố khiến quyết định của tôi dễ dàng hơn nhiều", theo AP.

Không phải ai cũng nên làm theo

Cao khoảng 3.900 mét, Đỉnh Granite là một đỉnh núi khó leo với thời tiết rất khó lường, đôi khi có những cơn dông kèm sét nguy hiểm và cái lạnh thấu xương.

Mỗi năm có hàng trăm người cố chinh phục đỉnh núi này và nhiều người đã thất bại. Năm 2019, các nhà chức trách thông báo một người đàn ông 65 tuổi, nhiều kinh nghiệm leo núi, đã thiệt mạng vì bị rơi khoảng 45 mét khi đã lên gần tới đỉnh của Granite, theo CNN.

Đỉnh Granite được coi là một thử thách khó. Ảnh: Idaho Alpine Zone.

Cifaldi khiến nhiều người khâm phục vì sự can đảm và khả năng giữ bình tĩnh trong nguy nan. Tuy nhiên, việc anh tự đi bộ xuống núi dù bị thương là dựa trên đánh giá có chuyên môn và thực tế là anh vẫn có thể liên lạc với lực lượng cứu hộ.

Còn trong các sự cố khi leo núi, đi rừng, các chuyên gia khuyên người bị nạn luôn nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế càng sớm càng tốt.