Hai nữ sinh viên thực tập "dọa tiêm thuốc độc" bị kỷ luật nghiêm khắc

HHTO - Sau gần 1 tuần kể từ khi clip ghi lại cảnh hai nữ sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có những phát ngôn phản cảm lan truyền trên mạng, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đưa ra hình thức kỷ luật chính thức.

Ngày 31/7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức họp Hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm đối với 2 nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây bức xúc dư luận. Cuộc họp do GS.TS Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chủ trì với sự tham dự của hai sinh viên vi phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Long - đại diện truyền thông của trường, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Hội đồng kỷ luật đã xem xét toàn diện hồ sơ học tập, quá trình rèn luyện của hai sinh viên, đồng thời cân nhắc nhiều phương án xử lý khác nhau, từ cảnh cáo, đình chỉ học tập cho đến buộc thôi học.

Sau quá trình thảo luận, Hội đồng kỷ luật thống nhất với tỷ lệ đồng thuận 100% áp dụng hình thức đình chỉ học tập trong thời hạn 1 năm, đồng thời hạ bậc hạnh kiểm đối với cả hai sinh viên.

Tại buổi họp, hai nữ sinh thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn và cho biết đã nhận thức rõ tính chất thiếu chuẩn mực trong lời nói, hành vi của mình. Cả hai cũng chấp nhận quyết định xử lý kỷ luật từ phía nhà trường.

Hai nữ sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có những phát ngôn phản cảm khi livestream. (Ảnh cắt từ clip)

Nhà trường và bệnh viện cùng chấn chỉnh công tác thực tập

Đại diện Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết sau sự việc, nhà trường đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để phối hợp xử lý, đồng thời rà soát lại quy trình quản lý sinh viên thực tập.

Theo đó, công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử và ý thức sử dụng mạng xã hội của sinh viên trước khi đến các cơ sở y tế sẽ được siết chặt hơn nhằm hạn chế những vụ việc tương tự.

Trước đó, ngay sau khi đoạn clip lan truyền, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã quyết định chấm dứt việc tiếp nhận và hướng dẫn thực tập đối với hai nữ sinh, đồng thời bàn giao về trường để xử lý theo quy định.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. (Ảnh: Website nhà trường)

Đoạn clip gây bức xúc vì phát ngôn liên quan nghề y

Vụ việc bắt đầu từ ngày 26/7 khi mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai sinh viên năm thứ tư ngành Y khoa của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mặc đồng phục thực tập, ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Trong clip, hai nữ sinh có những lời lẽ chửi tục, thách thức người xem và phát ngôn mang tính đùa cợt về việc "tiêm thuốc độc" đối với người để lại bình luận trên mạng xã hội. Đoạn clip vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ bởi các phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh hai sinh viên đang mặc trang phục ngành Y và xuất hiện tại khu vực bệnh viện - nơi đòi hỏi chuẩn mực đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sự tôn trọng đối với người bệnh.

Quyết định đình chỉ học tập một năm được xem là mức xử lý nghiêm khắc của nhà trường, đồng thời là lời cảnh báo đối với sinh viên đang được đào tạo để làm việc trong lĩnh vực y tế, sức khỏe về trách nhiệm giữ gìn hình ảnh nghề nghiệp, cả trong môi trường thực tập lẫn trên không gian mạng.