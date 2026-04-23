Đâu là những kỹ năng sống quan trọng không kém bằng cấp khi bước ra “trường đời”?

HHTO - Trau dồi kỹ năng giao tiếp, quản lý ví tiền, biết nói lời cảm ơn - xin lỗi - từ chối, "tự bơi" giữa khó khăn... là những kỹ năng được các bạn trẻ chủ động trang bị trước khi bước vào đời. Điều này giúp các bạn vừa duy trì mối quan hệ trong môi trường học tập - làm việc, vừa giúp bản thân ngày càng phát triển.

Vừa qua, một bài đăng trên mạng xã hội Threads thu hút hơn 312K lượt xem, 12,6K lượt thích, 2,2K lượt đăng lại cùng hàng trăm bình luận khi đề cập về chủ đề đang được giới trẻ quan tâm: "Những kỹ năng sống cần thiết khi ra xã hội".

Mở đầu "bách khoa kỹ năng", một bình luận nhận được hơn 6,5K thả tim khi "gạch đầu dòng" 5 ý theo bạn là hành trang cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng khi bước vào đời, để có thể trụ vững giữa một xã hội vận động không ngừng, đó là:

- EQ tỉnh táo: Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng để "bảo toàn tính mạng". - Quản lý ví tiền: Đừng để đầu tháng "flexing" cuối tháng húp mì tôm. - Biết từ chối: Đừng làm "mối ngon" cho thiên hạ "bào". - "Chịu được nhiệt": Bớt overthinking, đời "vả" vài cái thì đứng dậy đi tiếp, đừng có hở tí là healing. - "Tự bơi": Cái gì cũng đợi chỉ tận tay thì chỉ có "ăn hành".

Mặt khác, để có thể sống chan hòa, vấn đề phẩm chất đạo đức được mọi người đưa lên hàng đầu, cần "khắc cốt ghi tâm" về lối sống kỷ luật, tử tế, sống đúng với lương tâm, lẽ phải. Ngoài những chuẩn mực lễ phép, biết trước biết sau, "lựa lời mà nói" khi giao tiếp, phản xạ cần thiết và quan trọng để tạo ấn tượng tốt là biết nói lời cảm ơn - xin lỗi. Quản lý tốt cảm xúc khi đối mặt với những tình huống xảy ra theo hướng tích cực/ tiêu cực cũng là "bài toán" mà các bạn trẻ cần sớm tìm ra lời giải.

Netizen đúc kết những kỹ năng sống còn khi bước ra xã hội, đặc biệt nhấn mạnh về kỹ năng giao tiếp, quản lý bản thân.

Một bình luận nhận "bão tim" khi khẳng định tầm quan trọng của việc "học, học nữa, học mãi" khi chạy đua với thời đại kỷ nguyên số, công nghệ AI phát triển không ngừng:

"Top 1 kỹ năng sinh tồn thời đại hiện nay là kỹ năng tự học. Muốn giỏi bất kỳ kỹ năng nào khác đều phải học. Và với thời đại mà hôm nay khác hôm qua một trời một vực như bây giờ, thì việc tự học còn cấp thiết hơn rất nhiều. Nhiều khi loay hoay đợi tìm kiếm người dạy cho thì ta đã bị bỏ lại mấy dặm rồi. Nên hãy rèn kỹ năng tự học vì nó chính là "meta skills" - kỹ năng của các kỹ năng".

Nhiều tiền bối giàu kinh nghiệm cũng cùng nhau đóng góp những kinh nghiệm đã chắt lọc sau thời gian lăn lộn từ trường học đến trường đời:

- Kỹ năng sinh tồn cơ bản: Đừng nói hết, đừng tin hết, đừng hy vọng quá nhiều.

- Kỹ năng phớt lờ những thứ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

- Kỹ năng cần rèn luyện suốt đời: Biết phân biệt lúc nào mình phải sống chung với thứ mình không thích và lúc nào không cần.

- Kỹ năng tư duy phản biện: Bạn không thể tự bảo vệ bản thân nếu như không có chính kiến, phải biết cái gì hợp lý và cái gì không hợp lý thay vì thụ động toàn thời gian.

Thêm một số kỹ năng cần trang bị khi bước ra xã hội. Người trẻ có xu hướng chọn lối sống không can thiệp vào chuyện của người khác để tránh "rước họa vào thân".

Thực tế, mỗi người đều có xuất phát điểm, điều kiện tiếp xúc và phát triển ở những môi trường khác nhau nên nhu cầu trang bị kỹ năng cũng không giống nhau. Nếu bạn phát hiện bản thân có lỗ hổng ở phương diện nào, hãy nhanh chóng lấp đầy để nâng cấp phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Còn nếu bạn có nguồn kinh nghiệm sống dồi dào, đừng ngại chia sẻ, nâng đỡ những người trẻ xung quanh để họ cùng trưởng thành nhé!