DB Global Dream Leader tổ chức hoạt động tình nguyện về STEM và bảo vệ môi trường tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ Học bổng DB Global Dream Leader Việt Nam, hoạt động tình nguyện nhóm lớn đã được tổ chức tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, mang đến cho học sinh tiểu học tại các địa phương những giờ học sáng tạo cùng nhiều khoảnh khắc sẻ chia đầy ý nghĩa.

Vào ngày 10/7/2026 tại Trường Tiểu học Đại Đồng (Hải Phòng) và ngày 11/7/2026 tại Trường Tiểu học Bạch Đằng (TP.HCM), Học bổng DB Global Dream Leader Việt Nam đã tổ chức hoạt động tình nguyện nhóm lớn với sự tham gia của các tình nguyện viên. Hoạt động có sự góp mặt của khoảng 50 tình nguyện viên đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Ngoại thương hoạt động tại Hải Phòng, cùng khoảng 25 tình nguyện viên Đại học Công nghệ TP.HCM hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Tại mỗi địa phương, các tình nguyện viên đã đồng hành cùng khoảng 100 học sinh tiểu học, tạo nên một ngày trải nghiệm học tập và vui chơi ý nghĩa.

Các tình nguyện viên tại Trường Tiểu học Đại Đồng (Hải Phòng)

Các tình nguyện viên tại Trường Tiểu học Bạch Đằng (TP.HCM)

Hoạt động tình nguyện nhóm lớn là một trong những hoạt động trọng tâm của Học bổng DB Global Dream Leader Việt Nam – dự án phát triển năng lực lãnh đạo toàn cầu do Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki tài trợ, với sự đồng hành của Công ty Bảo hiểm DB (Hàn Quốc), Tập đoàn Bảo hiểm DBV và Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH). Thông qua hoạt động, các tình nguyện viên được trực tiếp lên kế hoạch và triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng ngay tại địa phương, qua đó nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội và năng lực lãnh đạo.

Nội dung hoạt động bao gồm giáo dục STEM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Mathematics - Toán học), giáo dục bảo vệ môi trường, cùng các hoạt động sơn sửa và vẽ tranh tường nhằm cải thiện cảnh quan trường học. Đối với hoạt động giáo dục STEM, các tình nguyện viên đã thiết kế những bài giảng và trò chơi trải nghiệm trực tiếp phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, giúp các em tiếp cận khoa học và công nghệ một cách trực quan, sinh động.

Hoạt động STEM

Cùng với đó, hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường giúp các em học sinh hình thành nhận thức về lối sống xanh trong cuộc sống hàng ngày và hiểu về tầm quan trọng của việc tiết kiệm tài nguyên. Với hình thức lồng ghép các trò chơi và hoạt động trải nghiệm cùng các tình nguyện viên, học sinh đã có cơ hội tiếp thu tự nhiên ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.

Hoạt động chia sẻ kiến thức về bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tham gia sơn sửa và vẽ tranh tường để khoác lên tấm áo mới cho các bức tường trong trường. Dù thời tiết nắng nóng, các bạn vẫn giữ vững nụ cười rạng rỡ để hoàn thành công việc, góp phần biến không gian trường học thành một môi trường học tập tươi sáng và sống động hơn.

Hoạt động sơn sửa và vẽ tranh tường

Hoạt động lần này không chỉ là một chương trình tình nguyện đơn thuần, mà còn là cơ hội để các tình nguyện viên trực tiếp kết nối với cộng đồng, đồng hành cùng các em học sinh và lan tỏa tinh thần "học đi đôi với sẻ chia". Đặc biệt, quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động giáo dục đã giúp các tình nguyện viên nâng cao năng lực hợp tác cũng như tinh thần trách nhiệm; Đồng thời, các em học sinh tiểu học cũng nhận được nguồn năng lượng tích cực thông qua những kiến thức mới và những trải nghiệm bổ ích.

Hoạt động tình nguyện nhóm lớn tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh đã trở thành một hành trình đầy ý nghĩa, lan tỏa giá trị ý nghĩa của giáo dục STEM, bảo vệ môi trường và tinh thần sẻ chia đến cộng đồng. Những trải nghiệm đáng nhớ sẽ trở thành hành trang quý báo với các tình nguyện viên và các em học sinh tại địa phương.