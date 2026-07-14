Hơn một nửa sĩ tử chọn các ngành STEM: AI, bán dẫn, công nghệ tiếp tục dẫn đầu xu hướng

HHTO - 17h chiều nay 14/7, hệ thống đăng ký nguyện vọng của Bộ GD&ĐT sẽ đóng cửa. Theo đó, tính đến 17h45 chiều 13/7, có gần 798.000 thí sinh hoàn tất đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Đáng chú ý, hơn một nửa trong số này lựa chọn các ngành thuộc nhóm STEM, cho thấy những lĩnh vực gắn với AI, công nghệ, kỹ thuật và khoa học được Gen Z gửi gắm tương lai.

Theo số liệu cập nhật của Bộ GD&ĐT đến 17h45 ngày 13/7/2026, cả nước đã có 797.722 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Trong đó, 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc nhóm STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), tương đương khoảng 52,7% tổng số thí sinh đã đăng ký. Tổng số nguyện vọng được ghi nhận là 6.333.326, trong đó có 2.093.942 nguyện vọng vào các ngành STEM. Như vậy, cứ 3 nguyện vọng được thí sinh đăng ký thì có khoảng 1 nguyện vọng thuộc nhóm ngành này.

STEM không còn là lựa chọn của riêng "dân tự nhiên"

Những con số trên cho thấy STEM đang dần trở thành xu hướng lựa chọn của thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay. Nếu trước đây, nhiều người thường nghĩ STEM chỉ dành cho những bạn học giỏi Toán, Lý, Hóa hay đam mê nghiên cứu, thì hiện nay phạm vi của nhóm ngành này đã rộng hơn rất nhiều.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, an ninh mạng, bán dẫn, robot hay chuyển đổi số khiến nhiều bạn trẻ nhìn thấy cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong các lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. Cùng với đó, hàng loạt ngành học mới như AI, khoa học dữ liệu, vi mạch - bán dẫn, kỹ thuật robot hay công nghệ tài chính liên tục được các trường đại học mở rộng đào tạo, giúp STEM ngày càng gần gũi hơn với học sinh.

Bên cạnh đó, khi lựa chọn ngành học, ngoài sở thích cá nhân, các bạn học sinh còn quan tâm đến khả năng thích ứng với thị trường lao động trong tương lai. Những ngành được đánh giá có nhu cầu nhân lực cao, cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập cạnh tranh đang trở thành ưu tiên của nhiều thí sinh.

Thí sinh tham dự Cuộc thi vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics do báo Tiền Phong tổ chức.

Tuy nhiên, việc STEM tiếp tục "giữ nhiệt" cũng đồng nghĩa mức độ cạnh tranh ở nhiều ngành học được dự báo sẽ cao hơn. Bên cạnh việc tham khảo xu hướng, thí sinh vẫn cần cân nhắc năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân trước khi chốt nguyện vọng.

Chỉ vài giờ để điều chỉnh nguyện vọng

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh được đăng ký mới, bổ sung hoặc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến đến 17h ngày 14/7/2026. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ khóa chức năng đăng ký để chuyển sang giai đoạn xử lý dữ liệu.

Liên quan đến vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung như các thí sinh trên cả nước.

Trường hợp cơ quan chức năng xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Theo lịch tuyển sinh, từ 15/7 đến hết ngày 3/8/2026, hệ thống sẽ tiến hành tổng hợp dữ liệu, rà soát nguyện vọng trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện lọc ảo và xét tuyển chính thức.