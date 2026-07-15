Những trường hợp nào thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi, sau bao lâu sẽ được thi lại?

HHTO - Với những hành vi gian lận nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT như thi hộ, nhờ người thi hộ, sửa bài sau khi nộp hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng ưu tiên, thí sinh có thể bị hủy toàn bộ kết quả thi.

Những trường hợp nào bị hủy kết quả thi?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với những quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định mức xử lý nghiêm khắc nhất là hủy kết quả thi đối với những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Theo khoản 5 Điều 57 của Quy chế thi, thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi nếu có từ hai bài thi trở lên bị điểm 0 do vi phạm quy chế ở mức bị chấm 0 hoặc viết, vẽ vào giấy thi những nội dung không liên quan đến bài làm.

Ngoài ra, những hành vi gian lận trực tiếp trong quá trình làm bài cũng dẫn đến việc bị hủy kết quả thi. Cụ thể, thí sinh sẽ bị xử lý nếu để người khác thi thay hoặc làm bài thay dưới bất kỳ hình thức nào; sửa chữa, thêm bớt bài làm sau khi đã nộp; hoặc sử dụng bài của người khác để nộp.

Đối với các trường hợp này, căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ ra quyết định hủy kết quả thi của thí sinh.

Không dừng lại ở đó, khoản 6 Điều 57 Quy chế thi còn quy định một số hành vi sẽ bị hủy kết quả thi đồng thời lập hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đó là các trường hợp giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên hoặc khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác dự thi hoặc làm bài thay; có hành vi gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ làm công tác thi hoặc thí sinh khác; và sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Có được thi lại ngay trong năm?

Nhiều thí sinh băn khoăn liệu sau khi bị hủy kết quả thi có được tham gia một đợt thi bổ sung trong cùng năm hay không.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành không quy định việc tổ chức một đợt thi lại riêng trong cùng năm đối với những thí sinh bị hủy kết quả thi do vi phạm quy chế.

Không chỉ mất kết quả của kỳ thi năm đó, thí sinh bị kỷ luật ở mức hủy kết quả thi cũng không được bảo lưu điểm các môn đã đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Theo khoản 1 Điều 41 của Quy chế thi, chỉ những thí sinh đã dự thi đủ các môn theo quy định, chưa được công nhận tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi mới được bảo lưu điểm các môn đạt từ 5,0 điểm trở lên để xét công nhận tốt nghiệp trong kỳ thi của năm liền kề tiếp theo.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu bị hủy kết quả thi, toàn bộ kết quả của kỳ thi sẽ không còn giá trị và thí sinh phải tham gia lại đầy đủ các môn theo quy định ở kỳ thi sau.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Sau bao lâu mới được dự thi trở lại?

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bị hủy kết quả thi sẽ phải chờ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tiếp theo để đăng ký dự thi lại.

Khi đó, thí sinh được xác định là người đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên nhưng chưa tốt nghiệp THPT của những năm trước theo điểm b khoản 1 Điều 19 của Quy chế thi. Thí sinh phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký dự thi, nộp hồ sơ và đáp ứng các mốc thời gian theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, việc bị hủy kết quả thi không chỉ khiến thí sinh mất toàn bộ thành quả của kỳ thi năm đó mà còn đồng nghĩa với việc phải chờ ít nhất một năm để có cơ hội tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT trở lại. Đây cũng là lý do Bộ GD&ĐT luôn khuyến cáo thí sinh tuyệt đối tuân thủ quy chế, không tiếp tay hoặc thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào trong suốt quá trình dự thi.