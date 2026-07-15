Vụ điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang: Bộ GD&ĐT nói gì về cơ hội đỗ đại học?

HHTO - Trong bối cảnh vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, nhiều thí sinh trên cả nước lo ngại việc các thí sinh tại điểm thi này vẫn được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của những người khác.

Tối 15/7, Bộ GD&ĐT đã có thông tin chính thức liên quan đến công tác đăng ký xét tuyển đại học của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi đang được điều tra về những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc xử lý vụ việc và nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: Giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến băn khoăn của nhiều thí sinh về việc các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trong khi vụ án chưa có kết luận cuối cùng, Bộ GD&ĐT khẳng định việc này không ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác.

Bộ giải thích: Việc đăng ký nguyện vọng chỉ là bước ghi nhận quyền tham gia xét tuyển của thí sinh trên hệ thống tuyển sinh chung. Đây không phải là việc xác lập suất trúng tuyển, cũng không đồng nghĩa với việc giữ chỗ tại bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào.

Vụ việc xảy ra tại THPT Chuyên Tuyên Quang gây xôn xao dư luận. (Ảnh minh họa: Fanpage nhà trường)

Đồng thời, việc đăng ký nguyện vọng cũng không làm giảm chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học. Vì vậy, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác trên cả nước.

Theo Bộ GD&ĐT, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật và quy chế tuyển sinh nhằm bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học phối hợp chặt chẽ trong quá trình xét tuyển, chủ động xây dựng cơ chế xử lý phù hợp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả thí sinh.

Đối với các trường hợp được xác định có vi phạm, việc xử lý sẽ được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong số các bị can mới bị khởi tố có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cùng 6 trường hợp liên quan.

Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra. Vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng làm rõ.